Трамп заявил о десятках тысяч незаконно полученных голосов

Действующий президент США Дональд Трамп вновь пожаловался на нарушения, которые якобы были допущены при проведении выборов в Пенсильвании и ряде других штатов.

По его словам, после закрытия избирательных участков во вторник, 3 ноября, были незаконно приняты десятки тысяч голосов, которые полностью и с легкостью изменили результаты в Пенсильвании и некоторых других штатах.

Трамп также отметил, что на результаты повлиял и тот факт, что во многих штатах, в том числе в Пенсильвании, наблюдателей не допускали к процессу подсчета голосов.

«Тракторы блокировали двери, окна были закрыты плотным картоном, чтобы наблюдатели не могли заглядывать в помещения, где шел подсчет голосов», — написал он в Twitter.

Позднее Трамп опубликовал пост, в котором сообщил о своей победе на выборах с большим отрывом.

Напомним, выборы президента в США состоялись 3 ноября. Однако в стране по-прежнему продолжается процесс подсчета голосов, который может занять несколько дней. Для победы кандидату нужно получить 270 голосов членов коллегии выборщиков из 538.

Как известно, 4 ноября советник штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена адвокат Боб Бауэр заявил о его победе на выборах, а 5 ноября уже Трамп объявил, что его можно считать переизбранным на второй срок «с исторически рекордными цифрами», если отбросить данные, которые его сторонники считают сфальсифицированными.

Сославшись на наличие нарушений в ряде штатов, предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа подверг сомнению правдивость прогнозов о победе кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена. В штабе напомнили, что выборы еще не закончены, а ошибочные прогнозы о победе Байдена основаны на результатах в четырех штатах, которые еще далеки от окончательных.