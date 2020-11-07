Меркель, Джонсон и Макрон поспешили поздравить Байдена с победой на выборах

Не дожидаясь объявления официальных результатов президентских выборов в США, лидеры европейских государств поспешили поздравить с победой кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, пожелала ему в Twitter счастья и успеха, а также поздравила Камалу Харрис, которой предстоит занять пост вице-президента.

«Поздравления Джо Байдену с его избранием на пост президента США и Камале Харрис с ее историческим достижением», — приводит слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона газета «Взгляд». Он также назвал США важным союзником и выразил надежду на совместную тесную работу по общим приоритетам, среди которых он выделил вопросы торговли, безопасности и климата.

Президент Франции Эммануэль Макрон тоже поздравил Байдена и Харрис. «Нам нужно многое сделать, чтобы преодолеть вызовы сегодняшнего дня. Давайте работать вместе», — написал он в Twitter.

А вот так победу Байдена на выборах празднуют жители Нью-Йорка.





Ранее несколько американских СМИ сообщили о победе Байдена на президентских выборах в США. По данным телеканала CNN, он набрал необходимые для победы 270 голосов выборщиков. Такой вывод был сделан после того, как Байден выиграл выборы в штате Пенсильвания, что принесло ему 20 голосов выборщиков. В результате он собрал в общей сложности 273 голоса. У Трампа их 213.

Байден поспешил заявить в Twitter, что он одержал победу на выборах, и призвал американцев объединиться.

Трамп же отказался признавать свое поражение и пообещал, что с понедельника его штаб начнет в суде отстаивать свою позицию.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп вновь пожаловался на нарушения, которые якобы были допущены при проведении выборов в Пенсильвании и ряде других штатов, а также объявил о своей победе на выборах с большим отрывом.