CNN: Байден набрал необходимое для победы на выборах число голосов

Несколько американских СМИ уже сообщили о победе на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

По данным телеканала CNN, он набрал необходимые для победы 270 голосов выборщиков.

Такой вывод был сделан после того, как Байден выиграл выборы в штате Пенсильвания, что принесло ему 20 голосов выборщиков.

В результате он собрал в общей сложности 273 голоса. У Трампа их 213.

Аналогичные прогнозы по итогам выборов были представлены агентством Associated Press, а также телеканалами Fox News и NBC.

В свою очередь Байден поспешил заявить в Twitter, что он одержал победу на выборах, и призвал американцев объединиться.



Трамп отказался признавать свое поражение и пообещал, что с понедельника его штаб начнет в суде отстаивать свою позицию.

Тем не менее жители Нью-Йорка высыпали на улицы города, чтобы отпраздновать победу Байдена.





Ранее действующий президент США Дональд Трамп вновь пожаловался на нарушения, которые якобы были допущены при проведении выборов в Пенсильвании и ряде других штатов, а также объявил о своей победе на выборах с большим отрывом.



Напомним, выборы президента в США состоялись 3 ноября. Однако в стране по-прежнему продолжается процесс подсчета голосов, который может занять несколько дней. Для победы кандидату нужно получить 270 голосов членов коллегии выборщиков из 538.

Как известно, 4 ноября советник штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена адвокат Боб Бауэр заявил о его победе на выборах, а 5 ноября уже Трамп объявил, что его можно считать переизбранным на второй срок «с исторически рекордными цифрами», если отбросить данные, которые его сторонники считают сфальсифицированными.

Сославшись на наличие нарушений в ряде штатов, предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа подверг сомнению правдивость прогнозов о победе кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена. В штабе напомнили, что выборы еще не закончены, а ошибочные прогнозы о победе Байдена основаны на результатах в четырех штатах, которые еще далеки от окончательных.