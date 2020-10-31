Аналитик предрек скачок курса доллара до 120 рублей после выборов в США

К августу 2021 года курс доллара может подняться до 120 рублей.

Такой сценарий возможен, если на президентских выборах в США победит демократ Джозеф Байден, а его партия получит большинство в сенате, считает финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.

Он напомнил, что американский сенат пока еще контролируется республиканцами, что и позволило действующему президенту США Дональду Трампу избежать импичмента. При этом в палате представителей США большинство уже принадлежит демократам.

В беседе с URA.RU Голубовский предупредил, что в случае прихода к власти Байдена будут введены санкции против государственного долга России и против корпоративного долга. «Мне кажется, что в самом жестком варианте: ни одно российское юрлицо не сможет разместить ни одну долговую бумагу. То есть ни правительство не сможет занять, ни госкорпорации», — пояснил эксперт.

По его словам, долги придется просто погашать. Кроме того, аналитик считает, что иностранцев уберут из ОФЗ (Облигации федерального займа), где их сейчас примерно 30%. «Если эти 30% одним махом будут уходить с рынка государственного долга, значит доходность подскочит на 3−4%, а курс доллара будет в районе от 105 до 120 рублей», — объяснил в интервью изданию Голубовский.

Ранее зарубежные СМИ предсказали рублю и всей российской экономике незавидную участь в случае победы на выборах 3 ноября бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Как сообщал ridus.ru, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что падение рубля в 2020 году — это совсем неплохо, и многие российские компании от этого выиграли.

В свою очередь Счетная палата РФ выпустила долгосрочный прогноз по курсу рубля к основным мировым валютам, в соответствии с которым его среднегодовой номинальный курс к доллару в 2020 году окажется на уровне 69,2.



Глава Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал, что курс рубля останется около текущих уровней до конца 2021 года, а глава Сбербанка Герман Греф заявил, что к концу 2020 года курс рубля укрепится. По его мнению, российский рубль сейчас «сильно недооценен». Греф также допустил, что курс национальной валюты будет расти в том случае, если геополитические риски и ситуация с распространением коронавируса стабилизируются.

