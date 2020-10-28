«Хватит терпеть это хамство»: как заставить IT-компании уважать законы РФ

Транснациональные IT-корпорации работают на рынке России уже более 20 лет, что приносит им неплохие доходы. Однако эффективного диалога с властями РФ зарубежные цифровые гиганты до сих пор не наладили. Иностранный IT-бизнес то и дело игнорирует требования профильных ведомств об удалении запрещенного контента и регулярно отказывает российским властям в предоставлении тех или иных сведений. «Ридус» выяснял, чем вызвано подобное пренебрежение к российским законам и есть ли способ пресечь эту порочную практику.

Еще в 2017 году Роскомнадзор потребовал от Facebook и Twitter локализировать хранение данных граждан России внутри страны. На дворе 2020 год, а локализации как не было, так и нет. В итоге российский суд оштрафовал компании Facebook и Twitter на четыре миллиона рублей каждую. Штрафы зарубежные IT-гиганты не выплатили по сей день.

Не менее трудно происходит взаимодействие российских властей с компанией Google. Так, для того чтобы заблокировать видео с оскорблением флага РФ, Роскомнадзору пришлось направить в адрес IT-корпорации целых три запроса.

Кроме того, Google категорически отказывается объяснять причины блокировки YouTube-каналов ряда российских СМИ. В компании указали, что администрирование платформы осуществляется из США, и сотрудники московского офиса Google не имеют права на предоставление информации о блокировках.

Отсутствие конструктивного диалога особенно стало заметно в период пандемии коронавирусной инфекции. Интернет-пространство заполонило множество фейков о новом заболевании. Подобные сообщения представляют реальную угрозу здоровью россиян, и Генпрокуратура неоднократно обращалась в Google и Instagram с требованием удалить недостоверную информацию. Но иностранные IT-гиганты ничего удалять не хотят.

Подобная политика объясняется тем, что у зарубежных IT-корпораций нет никаких обязательств перед российским законодательством. Чтобы это исправить, цифровые гиганты должны открыть на территории России свои официальные представительства.

Нам пора перестать терпеть хамство со стороны транснациональных IT-корпораций. Органы власти должны иметь обеспеченную и зафиксированную в законе возможность применять меры воздействия на нарушителей. Если действующий закон не предоставляет достаточно возможностей, его необходимо актуализировать и расширить, — считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Отсутствие в РФ представительств IT-гигантов — явление, обусловленное скорее политикой, а не экономикой, уверен Малькевич.

«На мой взгляд, это продолжение недружественной политики западного политического истеблишмента по отношению к нашей стране. Я думаю, IT-корпорациям необходимо определиться, чем они занимаются в России — цивилизованно зарабатывают деньги или играют в большую политику. Для того чтобы идти по первому пути, необходимы их представительства. Данные представительства станут точкой взаимодействия с государственными регуляторами. Такая мера должна лечь в основу актуализированного российского законодательного регулирования в цифровой сфере», — сказал общественник.

Исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина предлагает обратить внимание на пример Турции.

Турецкие власти обязывают иностранные IT- компании открывать свои представительства на законодательном уровне. Если компания отказывается, то ей присуждают штраф на круглую сумму. Если она не платит, то штраф увеличивается. Ну, а дальше на очереди — применение технических мер. Платформам просто-напросто ограничивают скорость трафика, в результате чего они теряют пользователей, — отметила Мизулина.

Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Журавлев, в свою очередь, полагает, что принуждать зарубежные цифровые компании к выполнению российского законодательства можно не только через их официальные представительства, но и через давление на платежных агентов.



«Я думаю, что ответственность за те или иные правонарушения могут нести не только онлайн-платформы, но и банки, через которые осуществляются платежи за размещаемую на иностранных ресурсах рекламу», — заключил Журавлев.



Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об усилении ответственности интернет-ресурсов за распространение «запрещенки». Однако вряд ли новый закон сможет существенно повлиять на политику транснациональных IT-корпораций, если вопрос с официальными представительствами этих компаний в России не будет решен.