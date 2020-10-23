«Ридус» намерен подать в суд на Google за блокировку YouTube-канала

Интернет-издание «Ридус» намерено подать в суд на американскую компанию Google по поводу блокировки своего YouTube-канала.

Мы приняли такое решение на фоне вердикта Таганского суда Москвы, согласно которому Google обязан снять ограничения доступа к документальному фильму Александра Рогаткина «Беслан». Российская Фемида признала, что маркировка, указывающая на неприемлемость данного видео для «некоторых пользователей», является актом цензуры, которая, как известно, запрещена Конституцией РФ.

Когда решение суда вступит в законную силу, мы сможем выяснить детали процесса, ознакомиться с результативной его частью, и скорее всего тоже обратимся с иском к Google, — заявил главный редактор «Ридуса» Андрей Гулютин.

YouTube-канал «Ридуса» был заблокирован в июле прошлого года без объяснения причин. Наша редакция имеет основания полагать, что блокировка случилась благодаря политически мотивированным жалобам со стороны украинских пользователей. На YouTube канале издания неоднократно размещались видеозаписи, касающиеся украинской тематики. В частности, речь идет о видео из зала суда над боевиком из Украины Виталием Маркивым в Италии, который получил 24 года тюрьмы за убийство журналистов в Донбассе, а также об интервью главы финской делегации в ПАСЕ, депутата парламента страны Киммо Кильюнена о том, когда Крым могут признать частью России.

Помимо документального фильма «Беслан» и канала издания «Ридуса» цензуре со стороны компании Google не раз подвергались YouTube-аккаунты PolitRussia, News Front, Anna-News, ТРК «Крым-24», «Царьград» и других русскоязычных СМИ.

Модераторы Google, ограничивая российский контент, закрывают при этом глаза на видеоролики с пытками, «расчлененкой» и убийствами, рассказал первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

В видеоролике под названием «This is a war against Libya. Это война против Ливии» демонстрируются тела растерзанных детей, погибших в ходе войны в Ливии. Ролик висит на платформе уже восемь лет, и маркировать его никто не собирается. А видео «Над Каддафі влаштували самосуд?» («Над Каддафи устроили самосуд?»), опубликованное 20 октября 2011 года, показывает кадры страшного «самосуда» над бывшим главой Ливии Муаммаром Каддафи. Ролик размещен, между прочим, на канале Euronews. Есть маркировка и ограничения? Нет! — утверждает Малькевич.

Ранее Ассоциация юристов России предложила принять на законодательном уровне единый свод правил модерации контента, который позволял бы интернет-площадкам и пользователям взаимодействовать таким образом, чтобы не нарушались ничьи права.

«Пользователь должен четко понимать, за что именно блокируется тот или иной контент, а соцсеть в свою очередь обязана будет следить за тем, чтобы не было необоснованных блокировок», — отметил председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Журавлев в интервью ridus.ru.



Кроме того, единый свод правил позволит пользователю быстро подавать аппеляцию, — добавил эксперт. — Если соцсеть необоснованно что-то блокирует, то пользователь должен иметь право обжаловать это, взаимодействуя непосредственно с администрацией социальной сети. А Роскомнадзор и суд, мы считаем, должны вмешиваться в ситуацию лишь в том случае, если конфликт на уровне пользователя и соцсети не разрешится.

Однако не все так просто. Если российские онлайн-площадки согласятся следовать этому своду, то иностранные IT-корпорации навряд ли. Дело в том, что официальных представительств у зарубежных цифровых гигантов в России нет, а потому они имеют привычку пренебрегать российским законодательством.

Журавлев считает, что принудить иностранные IT-компании к выполнению российского законодательства можно через давление на платежных агентов и замедление трафика.

«Я думаю, что ответственность за те или иные неправомерные решения по модерации контента могут нести не только социальные сети, но и банки, через которые осуществляются платежи за размещаемую на иностранных ресурсах рекламу. Еще один вариант — это замедление трафика. В итоге зарубежные социальные сети станут неинтересны для пользователей, потому что они не смогут получить то качество услуг, на которое рассчитывали», — заключил эксперт.