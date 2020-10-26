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Тихановская: для бастующих в Белоруссии собрано более 7 млн долларов

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© EPA/TASS

© EPA/TASS

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что иностранные фонды помощи бастующим белорусам уже собрали более 7 млн долларов.

По ее словам, в мире запущена акция солидарности с участниками забастовок «Мы работаем, чтобы вы бастовали».

«Люди перечисляют свои дневные заработки в фонды помощи людям, которые бастуют, и, по моим данным, они уже собрали более 7 млн долларов», — приводит ТАСС слова Тихановской, сказанные в эфире оппозиционного канала «Страна для жизни».

Политик также отметила «невероятный уровень солидарности» и выразила надежду на то, что начавшаяся 26 октября общенациональная забастовка будет продолжаться.

Как отмечает агентство, по заявлениям властей «все предприятия реального сектора Белоруссии работают штатно, производство не остановлено».

При этом в Минске и других городах страны с утра проходят акции протеста в разных форматах — цепи солидарности, сидячие забастовки, митинги, перекрытие дорог.

По информации местных СМИ, на забастовку вышли инженеры минского завода «Белкоммунмаш» и рабочие основных цехов Минского электротехнического завода. На Минском автомобильном заводе кузнечный цех остановил производство. Студенты и преподаватели различных вузов страны вышли на акции протеста.

Напомним, 13 октября экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила «народный ультиматум» действующему главе государства Александру Лукашенко, дав на его исполнение 13 дней. Оппозиция ожидала, что за это время Лукашенко остановит «насилие на улицах», освободит задержанных и объявит о своей отставке.

В последний день «народного ультиматума» на улицы Минска вышли более 100 тысяч протестующих. Они собрались на площади Свободы в центре города и двинулись в сторону стелы «Минск — город-герой». Для разгона протестующих в Минске применили светошумовые гранаты. По словам очевидцев, есть пострадавшие от действий силовиков.

Ранее Светлана Тихановская заявила, что Европа готова потратить миллиарды долларов на поддержку будущих реформ в республике в случае смены власти. По ее словам, многие страны ЕС, включая Польшу, Румынию и Литву, уже подготовили проект помощи будущим реформам.

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