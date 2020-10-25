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Тихановская заявила о готовности ЕС вложить в Белоруссию миллиарды долларов

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© vk.com

© vk.com

Уехавшая в Литву экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что Европа готова потратить миллиарды долларов на поддержку будущих реформ в республике в случае смены власти.

По ее словам, многие страны ЕС, включая Польшу, Румынию и Литву, уже подготовили проект помощи будущим реформам.

Она отметила, что многочисленные частные компании готовы предоставить план инвестиций в будущее Белоруссии.

В эфире информационного Youtube-канала, который был посвящен «народному ультиматуму», Тихановская также рассказала о поддержке со стороны властей европейских стран. «Большинство стран поддерживает наш народ в борьбе за новую Беларусь», — цитирует ее «РИА Новости».

Политик сообщила, что уже более 50 стран приняли санкции против Лукашенко, чиновников и тех, кто виновен в избиениях протестующих и фальсификациях президентских выборов.

Тихановская добавила, что «европейские страны выделяют деньги на поддержку политзаключенных, правозащитных организаций, адвокатов», а в Чехии, Польше и Литве реализуются программы по реабилитации пострадавших во время разгонов протестов.

Напомним, 13 октября Светлана Тихановская объявила «народный ультиматум» действующему главе государства Александру Лукашенко, дав на его исполнение 13 дней. Оппозиция ожидает, что за это время Лукашенко остановит «насилие на улицах», освободит задержанных и объявит о своей отставке. В противном случае 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог и обвал продаж в государственных магазинах.

По данным белорусской оппозиции, в последний день «народного ультиматума» на улицы Минска вышли более 100 тысяч протестующих.

Эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец предположил, что уже 6 ноября в Белоруссии может произойти абсолютно законная смена власти. К этому может привести непризнание Западом итогов прошедших в Белоруссии президентских выборов.

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