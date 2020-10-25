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Более 100 тысяч демонстрантов вышли на улицы Минска

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© TUT. BY

© TUT. BY

По данным белорусской оппозиции, в последний день «народного ультиматума» на улицы Минска вышли более 100 тысяч протестующих.

Они собрались на площади Свободы в центре города и двинулись в сторону стелы «Минск — город-герой».

Как известно, в Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции в знак протеста против итогов выборов президента.

Главный соперник президента Белоруссии Александра Лукашенко Светлана Тихановская через несколько дней после выборов уехала в Литву из-за давления силовиков и 13 октября поставила главе государства ультиматум: либо он до 25 октября объявит о своем уходе, либо в стране начнется национальная забастовка всех предприятий и будут заблокированы все дороги.

Судя по опубликованному TUT. BY видео, на сегодняшнюю акцию протеста уже вышло больше людей, чем на любую из воскресных демонстраций за последний месяц. Колонна продолжает пополняться.

На перекрестке Куйбышева и Машерова силовики заранее разместили водомет и автозаки.

Как сообщает РИА Новости, прилегающие к площади улицы Интернациональная и Ленина полностью блокированы силовиками. Движение на первой из них преграждает кордон бойцов внутренних войск, а на второй — ОМОН.

© TUT. BY

© TUT. BY

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Комментарии (1)

  • Small default
    Игорь-2062вчера, 19:40

    По данным белорусской оппозиции, в последний день «народного ультиматума» на улицы Минска вышли более 1000000000 протестующих.

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