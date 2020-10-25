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Для разгона протестующих в Минске применили светошумовые гранаты

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кадр из видео

кадр из видео

На улице Орловской в Минске, где проходит массовая акция протеста, силовики применили светошумовые гранаты.

В общей сложности насчитали около 10 выстрелов.

Происходившее запечатлели на видео.

Спецсредства применили против протестующих вблизи Центрального РУВД для пресечения противоправных действий, приводит ТАСС слова официального представителя МВД Белоруссии Ольги Чемодановой.

По данным издания «Подъём», также появились сообщения о стрельбе резиновыми пулями по протестующим, которые направились к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко.

По словам очевидцев, есть пострадавшие от действий силовиков.

Ранее сообщалось, что в последний день «народного ультиматума» на улицы Минска вышли более 100 тысяч протестующих. Они собрались на площади Свободы в центре города и двинулись в сторону стелы «Минск — город-герой».

Напомним, 13 октября экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила «народный ультиматум» действующему главе государства Александру Лукашенко, дав на его исполнение 13 дней. Оппозиция ожидает, что за это время Лукашенко остановит «насилие на улицах», освободит задержанных и объявит о своей отставке. В противном случае 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог и обвал продаж в государственных магазинах.

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