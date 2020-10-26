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Эрдоган призвал жителей Турции бойкотировать французские товары

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к своим соотечественникам с призывом бойкотировать французскую продукцию в ответ на антиисламские заявления президента Франции Эмманюэля Макрона.

«Я призываю свой народ никогда не покупать французские товары», — заявил Эрдоган.

По его словам, в Европе растет враждебность по отношению к мусульманам.

«Ненависть к мусульманам и исламу в ряде стран Европы возведены в ранг государственной политики, поддерживаемой на уровне главы государств», — цитирует турецкого лидера «Анадолу».

Эрдоган подчеркнул, что враждебное отношение к исламу является психическим отклонением.

Ранее Макрон заявил, что ислам переживает кризис и пообещал внести изменения в закон от 1905 года, чтобы еще больше отделить религию от государства. Президент Франции также объявил о планах по тщательному отслеживанию источников финансирования деятельности мечетей.

Такой была его реакция на резонансное убийство в городе Конфлан-Сент-Онорин 47-летнего учителя истории Самуэля Пати, которого обезглавил 18-летний Абдулах Анзоров — выходец из России, переехавший во Францию с семьей в 2008 году.

Нападение произошло через несколько дней после урока, на котором обсуждалась свобода слова. Пати показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, после чего начал получать угрозы.

После этого власти Франции собрались выслать из страны 231 иностранца, значащегося в реестре данных по предупреждению действий террористического характера, а также объявили о закрытии мечети.

Как сообщал ridus.ru, Эрдоган предрек Европе конец после перехода «европейского фашизма» в новую фазу и открытия «фронта против мусульман». Так он прокомментировал состоявшуюся 21 октября операцию немецкой полиции в берлинской мечети Мевляна во время мусульманской молитвы. В ней участвовали более 100 полицейских, которые, по информации СМИ, ходили в ботинках по молитвенным коврикам.

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