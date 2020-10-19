МВД Франции потребовало закрыть мечеть за видео с критикой убитого учителя

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен потребовал закрыть мечеть в пригороде Парижа Сен-Сен-Дени за публикацию на своей странице в Facebook видео c жалобой на убитого учителя.

По словам главы МВД, он обратился к префекту Сен-Сен-Дени с просьбой закрыть мечеть.

«Сегодня эта мечеть будет закрыта», — сообщил Дарманен в эфире телеканала TF1.

Он также рассказал, что управляющий мечетью распространил информацию с призывом запугать учителя, который позднее был убит. Речь идет о видеообращении одного из родителей школьницы.

Ранее сообщалось о задержании имама этой мечети, который стал десятым задержанным в рамках ведущегося расследования.

Накануне Жеральд Дарманен заявил о своем намерении выслать из страны более 230 иностранцев, которые подозреваются в экстремизме. Он уже провел собрание с префектами и собирается просить их выслать из Франции в ближайшее время 231 иностранца, которые значатся в реестре данных по предупреждению действий террористического характера.

Напомним, 16 октября в пригороде Парижа стражам порядка пришлось застрелить человека, который до этого обезглавил преподавателя истории и географии. Согласно предварительной версии, причиной нападения на учителя стали карикатуры на пророка Мухаммеда.

Выкрикивая исламистские лозунги, мужчина напал с ножом на профессора колледжа в Конфлан-Сент-Онорин прямо возле учебного заведения. После совершенного убийства злоумышленник угрожал сотрудникам полиции ножом, в результате чего им пришлось несколько раз выстрелить в него.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение терактом, а премьер-министр Жан Кастекс пообещал, что «солидарное с учителями государство отреагирует самым решительным образом, чтобы Республика и ее граждане жили свободно».

Позже глава антитеррористической прокуратуры страны Жан-Франсуа Рикар заявил, что преступление совершил мужчина чеченской национальности, родившийся в Москве 12 марта 2002 года. Он имел статус беженца и не находился в поле зрения правоохранительных служб.

В посольстве РФ во Франции заявили, что обвиняемый в преступлении Абдулах Анзоров — чеченского происхождения. Он переехал во Францию вместе с семьей в 2008 году, в возрасте шести лет, и не имел никакого отношения к России. В дипмиссии напомнили, что с получением статуса политического беженца российское гражданство утрачивается.