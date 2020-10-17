В посольстве РФ рассказали об убийце учителя под Парижем

В посольстве РФ во Франции заявили, что мужчина, убивший 16 октября учителя истории близ Парижа, не имел никакого отношения к России.

В дипмиссии напомнили, что с получением статуса политического беженца российское гражданство утрачивается.

По словам руководителя пресс-службы посольства Сергея Паринова, обвиняемый в преступлении Абдулах Анзоров — чеченского происхождения. Он переехал во Францию вместе с семьей в 2008 году, в возрасте шести лет.

«Здесь семья просила политического убежища, они проживали на основании долгосрочного вида на жительство, сам Анзоров получил собственный вид на жительство по достижении совершеннолетия в этом году», — пояснил Паринов в интервью ТАСС.

Собеседник агентства подчеркнул, что никаких контактов с посольством у Анзорова не было. «Это преступление не имеет никакого отношения к России, поскольку этот человек проживал во Франции в течение 12 лет, его семья была принята французской стороной», — подчеркнул дипломат.

Он также обратил внимание, что важно не то, где родился человек, а где, когда и почему он начал исповедовать террористическую идеологию, которую Россия осуждает во всех ее проявлениях.

Ранее глава антитеррористической прокуратуры страны Жан-Франсуа Рикар заявил, что преступление совершил мужчина чеченской национальности, родившийся в Москве 12 марта 2002 года. Он имел статус беженца и не находился в поле зрения правоохранительных служб.

Напомним, 16 октября в пригороде Парижа стражам порядка пришлось застрелить человека, который до этого обезглавил преподавателя истории и географии. Согласно предварительной версии, причиной нападения на учителя стали карикатуры на пророка Мухаммеда.

Выкрикивая исламистские лозунги, мужчина напал с ножом на профессора колледжа в Конфлан-Сент-Онорин прямо возле учебного заведения. После совершенного убийства злоумышленник угрожал сотрудникам полиции ножом, в результате чего им пришлось несколько раз выстрелить в него.

В рамках уголовного дела задержаны девять человек. В коммуне Эвре прошли обыски у родителей, деда и 17-летнего брата нападавшего. После это в двух других коммунах департамента Ивелин задержали отца одного из учеников, который жаловался на убитого учителя, его друга еще трех человек.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение терактом, а премьер-министр Жан Кастекс пообещал, что «солидарное с учителями государство отреагирует самым решительным образом, чтобы Республика и ее граждане жили свободно».