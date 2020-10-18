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Из Франции вышлют более 230 подозреваемых в экстремизме иностранцев

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© AP/TASS

© AP/TASS

После резонансного убийства преподавателя истории глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил о своем намерении выслать из страны более 230 иностранцев, которые подозреваются в экстремизме.

Он уже провел собрание с префектами и собирается просить их выслать из Франции в ближайшее время 231 иностранца.

Все они значатся в реестре данных по предупреждению действий террористического характера.

Причем 180 из них сейчас находятся в тюрьме, а остальные должны быть арестованы в ближайшие часы, сообщает радиостанция Europe 1.

Напомним, 16 октября в пригороде Парижа стражам порядка пришлось застрелить человека, который до этого обезглавил преподавателя истории и географии. Согласно предварительной версии, причиной нападения на учителя стали карикатуры на пророка Мухаммеда.

Выкрикивая исламистские лозунги, мужчина напал с ножом на профессора колледжа в Конфлан-Сент-Онорин прямо возле учебного заведения. После совершенного убийства злоумышленник угрожал сотрудникам полиции ножом, в результате чего им пришлось несколько раз выстрелить в него.

В рамках уголовного дела задержаны девять человек. В коммуне Эвре прошли обыски у родителей, деда и 17-летнего брата нападавшего. После это в двух других коммунах департамента Ивелин задержали отца одного из учеников, который жаловался на убитого учителя, его друга еще трех человек.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение терактом, а премьер-министр Жан Кастекс пообещал, что «солидарное с учителями государство отреагирует самым решительным образом, чтобы Республика и ее граждане жили свободно».

Позже глава антитеррористической прокуратуры страны Жан-Франсуа Рикар заявил, что преступление совершил мужчина чеченской национальности, родившийся в Москве 12 марта 2002 года. Он имел статус беженца и не находился в поле зрения правоохранительных служб.

В посольстве РФ во Франции заявили, что обвиняемый в преступлении Абдулах Анзоров — чеченского происхождения. Он переехал во Францию вместе с семьей в 2008 году, в возрасте шести лет, и не имел никакого отношения к России. В дипмиссии напомнили, что с получением статуса политического беженца российское гражданство утрачивается.

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