Порядок в Сети: АЮР предлагает принять единые правила модерации контента

Интернет-платформы давно стали одним из основных инструментов распространения информации. Однако зачастую они становятся источником проявления ненависти, кибербулинга, деструктивного контента и фейков, подрывающих у граждан доверие к государственным институтам.

Многие страны сегодня озабочены выработкой единых принципов модерации контента и усовершенствованием законодательства в области регулирования контента в интернете. Так, в Соединенных Штатах вышел президентский указ, обязывающий Федеральную комиссию по торговле следить за тем, чтобы соцсети соблюдали запрет на участие «в каких-либо действиях, вводящих в заблуждение граждан, и наносящих вред торговым взаимоотношениям».

«Социальные сети имели беспрецедентную защиту от ответственности, основываясь на теории о том, что они являются нейтральной платформой. Но это не так. Исполнительный указ призван установить новое регулирование. Социальные сети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности», — заявил президент США Дональд Трамп.



В России регулирование осуществляется с помощью законодательства, предусматривающего блокировку непотребного контента через Роскомнадзор или суд. По мнению председателя комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александра Журавлева, данная система контроля не совсем эффективна.

«Во-первых, государство не в состоянии заблокировать какой-либо один пост в социальной сети, в котором содержится деструктивный контент или фейковая информация. Можно заблокировать всю соцсеть, но не отдельно взятую публикацию. На мой взгляд, блокировка целой социальной сети из-за нарушения правил кем-то из пользователей — это несправедливо. Во-вторых, в соцсетях очень высокая скорость распространения информации. Допустим, вы делаете пост, и через час он уже разлетается среди тысяч пользователей. Административное регулирование в этом случае не подходит, потому что процесс блокировки контента через Роскомнадзор или суд слишком долгий. Решение принимается в течение дня после подачи заявления. За это время опасный или недостоверный контент может распространиться настолько, что смысла блокировать его уже не будет», — объяснил Журавлев в интервью «Ридусу».

Ассоциация юристов России предлагает решить проблему путем введения на законодательном уровне единого свода правил модерации контента, который позволял бы интернет-площадкам и пользователям взаимодействовать таким образом, чтобы не нарушались ничьи права. Суду и Роскомнадзору в этой системе отводятся роли не регуляторов, а главных арбитров.

Социальные сети, конечно, занимаются модерацией, но это далеко не всегда выглядит адекватно. Иногда соцсети блокируют безопасный контент и не блокируют опасную информацию. Яркий пример тому — блокировка в Facebook сотен постов, содержащих знаменитую фотографию советского фотокорреспондента Евгения Халдея «Знамя Победы над рейхстагом». Алгоритмы Facebook посчитали фотографию Халдея «похвалой или поддержкой опасных людей и организаций». Аналогичные случаи происходят и с криптовалютами. Бывает, что YouTube не блокирует откровенно мошеннические проекты, связанные с криптовалютами, а образовательную информацию о криптовалютах блокирует. В этой связи мы полагаем, что необходимо принятие унифицированного свода правил, дабы пользователь мог четко понимать, какая информация блокируется, а соцсеть в свою очередь обязана будет следить за тем, чтобы не было необоснованных блокировок, — пояснил Журавлев.

«Кроме того, единый свод правил позволит пользователю быстро подавать аппеляцию, — отметил эксперт. — Если соцсеть необоснованно что-то блокирует, то пользователь должен иметь право обжаловать это, взаимодействуя непосредственно с администрацией социальной сети. А Роскомнадзор и суд, мы считаем, должны вмешиваться в ситуацию лишь в том случае, если конфликт на уровне пользователя и соцсети не разрешится».

Правда, есть одно но. Если российские социальные сети, скорее всего, согласятся следовать единому своду правил, то как быть с иностранными IT-корпорациями — пока неизвестно. Facebook, Google и Twitter не имеют юридической регистрации на территории РФ, а потому имеют привычку относиться к российскому законодательству несколько пренебрежительно.

«Мне кажется, стоит рассмотреть возможность принуждения зарубежных игроков к выполнению российского законодательства через платежных агентов. У нас есть банки, через которые осуществляются платежные операции, когда российские пользователи оплачивают рекламу в Facebook или Twitter. Я думаю, что ответственность за те или иные неправомерные решения по модерации контента могут нести не только социальные сети, но и банки, через которые осуществляются платежи. Еще один вариант — это замедление трафика. Данная мера должна применяться исключительно в отношении к иностранным ресурсам, причем только по решению суда. Получится, что услуги, которые оказывают зарубежные соцсети, станут неинтересны для пользователей, поскольку они не смогут получить то качество, на которое рассчитывали изначально», — подытожил Александр Журавлев.