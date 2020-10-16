Под Парижем полицейские застрелили человека, обезглавившего учителя
- 16 октября 2020, 21:15
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В пригороде Парижа стражам порядка пришлось застрелить человека, который до этого обезглавил преподавателя истории и географии.
Согласно предварительной версии, причиной нападения на учителя стали карикатуры на пророка Мухаммеда.
Выяснилось, что педагог использовал их как наглядное пособие, рассказывая детям о свободе слова.
Вполне вероятно, что этот факт и разозлил преступника, которым, возможно, был один из родителей учеников.
Выкрикивая исламистские лозунги, 48-летний гражданин Алжира напал с ножом на профессора колледжа в Конфлан-Сент-Онорин прямо возле учебного заведения, сообщает радиостанция Europe 1.
По данным телеканала BFMTV, после совершенного убийства злоумышленник угрожал сотрудникам полиции ножом, в результате чего им пришлось несколько раз выстрелить в него.
Опубликовано видео с места происшествия.
Произошедшее заставило главу МВД Франции Жеральда Дарманена прервать свой визит в Марокко и объявить о срочном возвращении в Париж.
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