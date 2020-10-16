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Под Парижем полицейские застрелили человека, обезглавившего учителя

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© Коллаж/Ридус

© Коллаж/Ридус

В пригороде Парижа стражам порядка пришлось застрелить человека, который до этого обезглавил преподавателя истории и географии.

Согласно предварительной версии, причиной нападения на учителя стали карикатуры на пророка Мухаммеда.

Выяснилось, что педагог использовал их как наглядное пособие, рассказывая детям о свободе слова.

Вполне вероятно, что этот факт и разозлил преступника, которым, возможно, был один из родителей учеников.

Выкрикивая исламистские лозунги, 48-летний гражданин Алжира напал с ножом на профессора колледжа в Конфлан-Сент-Онорин прямо возле учебного заведения, сообщает радиостанция Europe 1.

По данным телеканала BFMTV, после совершенного убийства злоумышленник угрожал сотрудникам полиции ножом, в результате чего им пришлось несколько раз выстрелить в него.

Опубликовано видео с места происшествия.

Произошедшее заставило главу МВД Франции Жеральда Дарманена прервать свой визит в Марокко и объявить о срочном возвращении в Париж.


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