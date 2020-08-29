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Назван рецепт продления жизни

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© pexels.com

© pexels.com

Главврач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что главным способом продлить жизнь являются физические нагрузки.

На второе место он поставил ограничение калорий.

В частности, Мясников рекомендовал не пользоваться лифтом и чаще ходить по лестнице. Он также посоветовал не закупать продукты сразу на неделю вперед и по возможности ходить в магазин пешком. По его словам, благодаря таким прогулкам будет соблюдаться другое важное правило — дефицит калорий.

«При частых походах в магазин вам не придется съедать большие объемы пищи, боясь, что покупки, с таким трудом донесенные до дома, испортятся», — приводит РИА Новости слова Мясникова, сказанные им в эфире телеканала «Россия 1».

По его мнению, отказ от поездок на транспорте также позволит увеличить физические нагрузки. При этом он отметил, что, если такой возможности нет, можно не доезжать до нужного пункта несколько остановок и проходить это расстояние пешком.

Ранее Мясников рассказал, что дети, общающиеся с собаками, кошками и другими домашними питомцами, дышат их шерстью и эпителием, получая таким образом «прививку от аллергии».

Он также назвал самый эффективный овощ против рака.

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