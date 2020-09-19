Мясников дал совет, как продлить жизнь

Главврач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что отсутствие страха помогает прожить дольше.

По его словам, если не бояться, то можно отсрочить смерть.

В эфире телеканала «Россия 1» он рассказал, что по статистике в Израиле перед Пасхой смертность у стариков падает, а после пасхи опять растет.

«То есть они ждут праздника и, поскольку они его ждут даже при неизлечимых болезнях, живут дольше», — цитирует врача РИА Новости.

Мясников отметил, что такая же картина наблюдается и в Китае перед Новым годом по лунному календарю. «То есть когда ты чего-то ждешь, ты перестаешь бояться, ты ждешь, ты соответственно и живешь», — приводит агентство его слова.

Телеведущий добавил, что не стоит опасаться даже хронических болезней. Их он назвал «платой за долгожительство».

Ранее Мясников прокомментировал информацию об увеличении количества выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России. По его словам, росту числа заразившихся нужно радоваться, поскольку так быстрее сформируется популяционный иммунитет.

Кроме того, врач рассказал, как правильно питаться, чтобы повысить свой иммунитет, и назвал самый эффективный против рака овощ.

Главным же способом продлить жизнь Мясников считает физические нагрузки. Ограничение калорий он поставил на второе место.

