ВОЗ допустила вероятность увеличения числа жертв COVID до 2 млн человек

Количество летальных исходов, вызванных коронавирусом, скоро достигнет во всем в мире 1 млн человек, однако число жертв COVID-19 может увеличиться до двух миллионов.

Как заявил на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, это вполне возможно.

Он пояснил, что, если за девять месяцев от коронавирусной инфекции умерли около 1 млн человек, существует вероятность, что в течение последующих 9 месяцев, которые потребуются для создания вакцины, пандемия унесет еще миллион жизней.

«Однако многое можно сделать уже сейчас, чтобы спасти людей и не допустить этого, — цитирует Райана ТАСС. — Мы в состоянии принять ряд мер для снижения заболеваемости и смертности». По его словам, коэффициент смертности уже снижается, в том числе благодаря использованию кислорода, интенсивной терапии и дексаметазона.

При этом Райан выразил беспокойство по поводу готовности мирового сообщества коллективными усилиями предотвратить наихудший сценарий и избежать еще одного миллиона смертей. Для этого, по его мнению, необходимо на международном уровне отслеживать распространение заболевания, увеличивать масштабы тестирования и инвестировать средства.

По данным Worldometer, число жертв коронавируса составляет уже 990 778 человек. Всего в мире зарегистрировано 32 643 232 случая заражения COVID-19.

Как сообщал «Ридус», по мнению основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, пандемия коронавируса, вероятнее всего, закончится в 2022 году. Но для того, чтобы этот прогноз оправдался, нужно подойти к проблеме в мировом масштабе и на протяжении 2021 года снизить уровень заболеваемости COVID-19, считает он.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что страну накрывает вторая волна пандемии коронавируса, и в связи с этим не исключил принятия самых жестких мер вплоть до нового национального локдауна.

Между тем эксперты ВОЗ рассказали, когда в Европе начнется вторая волна COVID-19.