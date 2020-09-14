Эксперты ВОЗ рассказали, когда в Европе начнется вторая волна COVID

Всемирная организация здравоохранения ожидает, что рост числа заболевших и умерших от коронавируса в Европе произойдет в октябре и ноябре.

Вторая волна только начинается. Резкий рост числа заболевших мы увидим под конец осени. Предположительно, это будет октябрь-ноябрь, — заявили в ВОЗ.

Это похоже на правду, так как сейчас во многих европейских странах фиксируется рост числа заболевших. Пока что местные власти не называют это увеличение критическим, однако карантинные меры частично возобновляются.

Например, во Франции несколько дней подряд было зафиксировано более 9,4 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом. А в Великобритании снова ввели запрет на массовые мероприятия и собрания больше шести человек. В столице Германии Берлине в конце августа произошла вспышка коронавируса почти в 40 школах, которые закрылись на карантин.

На днях директор ВОЗ по здравоохранению в Европе Ханс Клюге заявил, что в настоящее время наблюдается всплеск заболеваемости, хотя число смертей по-прежнему остается относительно стабильным. Но это не будет продолжаться вечно, и уже в следующем месяце увеличится число ежедневных смертей от вируса.

Я понимаю, что власти европейских стран не хотят слушать такие плохие новости, но мы обязаны предупредить их об этом, — пояснил Клюге.

Сегодня и завтра представители 55 государств — членов ВОЗ примут участие в онлайн-конференции, на которой будут обсуждаться новые стратегии по защите стран от второй волны коронавируса. По мнению экспертов, погасить вторую волну сможет вакцина, которую должны вот-вот выпустить.

Число случаев заболевания в Европе резко возросло в последние недели, особенно в Испании и Франции. Только в пятницу, 11 сентября, было зарегистрировано более 51 000 новых случаев заболевания в 55 странах Европы, что является самым высоким показателем за время всей эпидемии.

Однако уровень смертности остается примерно на том же уровне, что и в июне.