Билл Гейтс предположил, когда закончится пандемия коронавируса

Вероятнее всего пандемия коронавируса закончится в 2022 году, считает основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

По его мнению, чтобы этот прогноз оправдался, нужно подойти к проблеме в мировом масштабе и на протяжении 2021 года снизить уровень заболеваемости COVID-19.

Гейтс также предположил, что США смогут полностью вернутся к нормальной жизни к следующему лету.

Для этого необходимо продолжать борьбу с коронавирусом по всему миру, так как только в этом случае появятся гарантии, что не будет новых волн COVID-19, отметил он в интервью Fox News.

Ранее основатель Microsoft заявил, что массовую вакцинацию стоит ждать уже к концу 2020 года, но не надо рассчитывать на ее эффективность.

Как сообщал «Ридус», премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что страну накрывает вторая волна пандемии коронавируса, и в связи с этим не исключил принятия самых жестких мер, вплоть до нового национального локдауна.

Между тем эксперты ВОЗ рассказали, когда в Европе начнется вторая волна COVID-19.

