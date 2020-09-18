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Британский премьер объявил о второй волне COVID-19 в стране

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© PA/TASS

© PA/TASS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что страну накрывает вторая волна пандемии коронавируса.

В связи с этим он не исключил принятия самых жестких мер, вплоть до нового национального локдауна.

«Сейчас мы видим вторую волну. Это было неизбежно», — сказал Джонсон, обращаясь к журналистам.

Как отмечает РИА Новости, с 14 сентября в Англии вступило в силу так называемое «правило шести», которое подразумевает под собой запрет на любые собрания более шести человек, за исключением учебных или рабочих встреч.

По словам Джонсона, нынешняя ситуация с коронавирусом в стране заставляет задуматься над тем, не следует ли пойти дальше «правила шести». При этом он признался, что не хочет второго национального локдауна и новых ограничительных мер.

«Единственный способ это обеспечить — следовать правилам», — цитирует агентство премьера.

За прошедшие сутки прирост числа заразившихся коронавирусом в Великобритании превысил 4 тысячи человек впервые с 8 мая. COVID- 19 обнаружили у 4 322 человек, 27 человек скончались. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в стране довольно высок — он составляет от 1,1 до 1,4.

Как писал ранее «Ридус», эксперты ВОЗ рассказали, когда в Европе начнется вторая волна COVID-19.

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