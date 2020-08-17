Билл Гейтс заявил, что первая вакцина от COVID не будет эффективна

Миллиардер Билл Гейтс в своем последнем интервью неоднозначно высказался по поводу вакцины от коронавируса. По мнению Гейтса, массовую вакцинацию стоит ждать уже к концу 2020 года, но не надо рассчитывать на ее эффективность.

Первая вакцина будет далека от идеала в плане эффективности остановки заболевания и его передачи. Ее действие не будет долгим, поэтому в основном она будет применяться в развитых странах в качестве временной меры, — заявил предприниматель.

С мнением Гейтса согласен и российский эпидемиолог Игорь Гундаров, который в беседе с «Ридусом» пояснил, что, пока не будет проведена должная проверка, доверять вакцине не стоит.

Надо понимать, что любая вакцинация — это риск. Чем лучше проверена вакцина, чем дольше ее тестировали на разных группах добровольцев, тем меньше этот риск. Как вы понимаете, у вакцины, которую сделают за полгода, этот риск большой. Перед массовой вакцинацией надо добиться создания комиссии, которая оценит эффективность препарата, а также проверит все исследования. Без всех этих мероприятий можно сказать, что нам предлагают кота в мешке: может быть сработает, а может быть, даст осложнения. Я бы не торопился в этом деле, — пояснил «Ридусу» Гундаров.

Тем не менее российская вакцина «Спутник V» уже начала третью фазу испытаний. Напомним, что вторая фаза испытаний завершилась всего неделю назад.

Фаза вторая требует большего количества людей, потому что она проверяет, вызывает ли вакцина иммунный ответ, а также тщательно ищутся побочные эффекты. Затем проводится большое исследование в третьей фазе, чтобы выяснить, действительно ли вакцина защищает от инфекции.

Также в своем интервью Билл Гейтс высказал свое мнение по поводу принудительной вакцинации. По мнению миллиардера, это совершенно ненужное решение, которое вызовет массу недовольства.

