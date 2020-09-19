Назван еще один фактор, влияющий на стоимость ОСАГО

После вступления в силу закона об индивидуализации тарифов ОСАГО страховщики вправе принимать в расчет дополнительные факторы, влияющие на стоимость полиса.

Одним из них может оказаться пол водителя.

Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев не считает этот фактор дискриминационным и приводит в пример спорт, где отдельно существуют женские и мужские соревнования. По его словам, это не считается дискриминацией, а рассматривается как отражение объективно существующих различий между людьми.

«Аналогично и страховщики вправе использовать те тарифные факторы, которые, согласно их статистике, объективно влияют на аварийность автовладельца», — заявил Уфимцев в беседе с kp.ru.

Он также отметил, что страховщики могут брать в расчет и другие необычные факторы, способные повлиять на стоимость ОСАГО.

В качестве примера эксперт привел полис для владельца красного спортивного автомобиля, который будет стоить дороже, поскольку, по статистике, на таких машинах ездят агрессивнее. «При этом люди, у которых есть семья и дети, ездят аккуратнее», — заключил Уфимцев.

По словам директора департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Андрея Ковалева, женщины-водители действительно чаще попадают в мелкие ДТП, в то время как мужчины провоцируют более серьезные аварии. «По нашей статистике, женщины попадают в ДТП в среднем на пять-десять процентов чаще мужчин, но при этом у мужчин аварии более разрушительные. Средний убыток у них несколько больше», — уточнил он в интервью изданию.

Ковалев подчеркнул, что пол является малозначительным фактором и не оказывает большого влияния на формирование тарифа.

Напомним, закон об индивидуализации тарифов ОСАГО вступил в силу в России с 24 августа. Документ дает возможность страховщикам учитывать качество вождения и соблюдение правил дорожного движения при определении тарифа. Расширен коридор базовых ставок тарифов ОСАГО для легковых автомобилей физических лиц на 10% вниз и вверх, для юридических лиц — на 20%, а для такси — на 30%.

Минимальный размер индивидуальной ставки составит 2471 рубль, а максимальная вырастет до 5436 рублей.

По мнению автоэксперта Вячеслава Субботина, из-за новых правил расчета стоимости полиса ОСАГО он подорожает для большинства автомобилистов. К росту цен приведет введение индивидуальных тарифов на ОСАГО, когда аккуратные водители смогут приобретать полис дешевле, чем нарушители ПДД.

В Центробанке полагают, что роста средней стоимости полиса в результате реформы не будет. Вероятны лишь плавные изменения.



Ранее «Ридус» рассказывал, почему у страховых компаний могут возникнуть проблемы с введением новых тарифов ОСАГО.