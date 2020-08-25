ЦБ не ожидает роста средней стоимости ОСАГО из-за реформы

Страховые компании начнут применять индивидуальные тарифы ОСАГО не ранее, чем через две недели. При этом в Центробанке полагают, что роста средней стоимости полиса в результате реформы не будет. Вероятны лишь плавные изменения.

«Как показывает опыт первого этапа индивидуализации тарифов ОСАГО, страховые компании заинтересованы в хороших водителях и конкурируют за таких клиентов. Так, в результате расширения тарифного коридора в начале 2019 года на 20% вниз и вверх, средняя премия по ОСАГО за 2019 год снизилась на 4,8%", — цитирует газета «Известия» заявление пресс-службы Банка России.

Центробанк уже направил в Министерство юстиции указание о расширении тарифного коридора обязательного страхования. По данным источника издания, документ зарегистрируют на этой неделе. Через десять дней после официального опубликования он вступит в силу. Пока еще необходимые поправки не внесены в постановление правительства 2005 года «Об обмене информацией при осуществлении ОСАГО».

Также на сроки влияет готовность системы АИС ОСАГО, новая версия которой отличается большей производительностью. Однако после запуска появились трудности с оформлением полисов. Потребовалась дополнительная настройка.

Закон об индивидуализации тарифов ОСАГО вступил в силу в России с 24 августа. Документ дает возможность страховщикам учитывать качество вождения и соблюдение правил дорожного движения при определении тарифа.

Расширен коридор базовых ставок тарифов ОСАГО для легковых автомобилей физических лиц на 10% вниз и вверх, для юридических лиц — на 20%, а для такси — на 30%.

Аккуратные водители будут платить меньше, нарушители — больше. Повышение страховой премии вызовут грубые нарушения ПДД и правил эксплуатации автомобиля, а также наказания за управление автомобилем в состоянии опьянения. Есть и ряд других факторов, которые страховые компании могут определять самостоятельно.

Новый закон запрещает любую дискриминацию водителей по языковой, расовой, национальной, религиозной или любой иной принадлежности. Контролировать правильность расчета страховых тарифов будет Центробанк.