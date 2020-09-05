Эксперт предсказал подорожание ОСАГО

Из-за новых правил расчета стоимости полиса ОСАГО он подорожает для большинства автомобилистов, считает автоэксперт Вячеслав Субботин.

По его мнению, к росту цен приведет введение индивидуальных тарифов на ОСАГО, когда аккуратные водители смогут приобретать полис дешевле, чем нарушители ПДД.

Субботин подчеркнул, что сейчас нельзя ездить на своем автомобиле и не нарушать правила по той причине, что дорожное движение организовано неправильно.

«Есть парковочное место, а на деле его нет, — пояснил он в беседе с „360“. — Потому что один знак противоречит другому». Эксперт добавил, что разметка нанесена не по ГОСТу.

По словам Субботина, цель страховой компании заработать, для этого и вводится дифференцированный подсчет тарифа. «То, что тариф может понизиться при индивидуальном подсчете, — это рассчитано на очень маленькое количество автомобилистов», — сказал он в интервью телеканалу.

Кроме того, Субботин обратил внимание на проблему высоких тарифов для новичков. Он отметил, что начинающие водители самые внимательные на дороге, однако из-за отсутствия стажа стоимость полисов для них самая высокая.

Автоэксперт также выразил свое убеждение в том, что индивидуальный расчет стоимости ОСАГО никак не скажется на безопасности дорожного движения.

Напомним, закон об индивидуализации тарифов ОСАГО вступил в силу в России с 24 августа. Документ дает возможность страховщикам учитывать качество вождения и соблюдение правил дорожного движения при определении тарифа. Расширен коридор базовых ставок тарифов ОСАГО для легковых автомобилей физических лиц на 10% вниз и вверх, для юридических лиц — на 20%, а для такси — на 30%.

Минимальный размер индивидуальной ставки составит 2471 рубль, а максимальная вырастет до 5436 рублей.



В Центробанке полагают, что роста средней стоимости полиса в результате реформы не будет. Вероятны лишь плавные изменения.



Ранее «Ридус» рассказывал, почему у страховых компаний могут возникнуть проблемы с введением новых тарифов ОСАГО.

