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Введение новых тарифов ОСАГО подвергли сомнению

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© URA.RU/TASS

© URA.RU/TASS

Из-за отсутствия доступа к базам ГИБДД страховым компаниям не удастся ввести новые тарифы ОСАГО, заявил председатель комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук.

Ранее стало известно, что уже в конце августа стоимость ОСАГО начнут рассчитывать по-новому.

Как сообщал «Ридус», минимальный размер индивидуальной ставки составит 2471 рубль, а максимальная вырастет до 5436 рублей. При этом индивидуальный тариф будет рассчитываться на основании таких факторов, как наличие грубых нарушений ПДД, тип и возраст автомобиля, а также семейное положение и наличие детей у водителя.

Форманчук выразил сомнение в том, что в ближайшее время это возможно осуществить в автоматическом режиме. По его словам, для реализации данного нововведения у страховых компаний должна быть интеграция с базами ГИБДД. «Пока нет механизма, согласно которому страховые компании будут получать информацию о нарушениях ПДД», — пояснил он в беседе с URA.RU.

Эксперт отметил, что возможны три варианта. «Может, оставят старые цены или будут вводить изменения поэтапно. Может, сразу выставят всем максимальный тариф», — рассказал изданию Форманчук.

Ранее предполагалось ввести в стране с 1 июля систему обязательного тестирования на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании водителей. Однако Минздрав отложил вступление в силу нового порядка медосвидетельствования до 1 января 2021 года.

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