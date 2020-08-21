В Германии произошла вспышка COVID почти в 40 школах

Немецкие медики сообщили, что в сорока берлинских школах зафиксированы всплески заболевания коронавирусом. Это произошло спустя две недели после начала учебного года.

В результате сейчас сотни студентов и преподавателей находятся на карантине. Пострадали начальные и средние школы, а также колледжи и профессиональные училища, пишет газета.

Еще перед началом учебного сезона местные власти были обеспокоены возможными рисками распространения вируса среди учащихся, а также дальнейшего переноса болезни в семьи.

Принять единую стратегию по открытию школ мешало то, что образование в Германии находится не под властью федерального правительства, а под управлением округов страны, где действуют разные правила, касающиеся пандемии коронавируса.

В то время как в некоторых регионах учащиеся все еще находятся на летних каникулах, в других они вернулись к полноценной учебе. Берлин стал одним из первых городов в Германии, где вновь открылись школы после летних каникул.



По новым правилам дети обязаны носить маски в коридорах, во время перемен и когда они входят в класс, но во время занятий маски не обязательны. По мнению некоторых экспертов, именно это повлияло на возникновение новой вспышки вируса.

Точных данных о количестве школ с коронавирусной инфекцией в Северном Рейне — Вестфалии не было, но несколько школ там были вынуждены закрыть классы из-за случаев заболевания COVID-19.

В целом Германия полна решимости продолжить очное образование и не отправлять учеников обратно на удаленное онлайн-обучение. Сейчас школы закрывают отдельные классы на карантины, продолжая свою работу.

Немецкое правительство также заявило, что сохранение традиционного образования является главным приоритетом.

Сейчас сохранение традиционного образования намного важнее, чем возобновление спортивных мероприятий, а также концертов и других массовых гуляний, — сообщили местные власти.

Напомним, что общее количество заболевших в Германии снова растет с конца июля. Повторное распространение вируса в стране вызвано тем, что путешественники возвращаются домой из-за границы и люди активно посещают общественные места.

В пятницу, 21 августа, немецкий Центр контроля заболеваний зарегистрировал 1426 новых случаев инфицирования. В Германии по меньшей мере 230 048 человек были заражены вирусом за весь период эпидемии, 9260 умерли.