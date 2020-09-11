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Во Франции второй день подряд зафиксировано более 9 тысяч случаев COVID-19

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© pixabay.com

© pixabay.com

За минувшие сутки во Франции выявлено 9,4 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в Минздраве страны.

В ведомстве также отметили, что днем ранее этот показатель составил 9,8 тысяч, став в итоге рекордно высоким за весь период пандемии.

Кроме того, за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 80 летальных исходов, вызванных коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 во Франции приближается к 31 тысячи.

Количество заразившихся превысило 360 тысяч человек.

Как сообщает «Интерфакс», премьер-министр Франции Жан Кастекс констатировал ухудшение ситуации с COVID-19 и призвал каждого жителя вести себя ответственно.

Ранее «Ридус» писал о том, что в Ватикане COVID-19 выявили у 63-летнего филиппинского кардинала Луиса Антонио Тагле, префекта Конгрегации по евангелизации народов.

По последним данным, во всем мире коронавирусной инфекцией заразились уже свыше 28,2 миллиона человек, а скончались от нее более 910 тысяч.

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