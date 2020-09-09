Больше шести человек не собираться: где появился новый COVID-запрет

Британское правительство заявило о новых мерах безопасности, которые нужно будет соблюдать в связи с ростом количества заболевших в последние несколько недель. Так, с 9 сентября в Англии запрещаются собрания более чем шести человек.

Еще недавно мы разрешали собрания и мероприятия с количеством участников до 30 человек. Но на прошлой неделе ежедневный прирост заболевших составил 3000 человек в день. Мы считаем, что, запретив массовые мероприятия, мы сможем сдержать новую вспышку заболевания, — заявили в правительстве.

Новое правило применимо как для собраний в помещении, так и на открытом воздухе, включая частные дома, рестораны и парки. Несоблюдение этого требования может повлечь за собой штраф в размере 100 фунтов стерлингов (10 000 рублей).

Свадьбы, школьные собрания, похороны и другие мероприятия, где планируется больше шести человек, запрещены.

Мы смогли немного расслабиться за лето, но увеличение количества заболевших напоминает, что вирус никуда не делся. Сейчас особенно заметен рост числа случаев заболевания среди молодежи, которая активно посещает концерты и дискотеки. Эти мероприятия могут быть факторами распространения инфекции, — заявил премьер-министр Борис Джонсон.

В Великобритании самое большое число смертей от вируса в Европе — почти 41 600 случаев. Считается, что фактические потери намного выше, поскольку в правительственный счет не входят те, кто умер, не сдав тест на коронавирус.

Всплеск заболеваемости в Великобритании следует за большим ежедневным ростом заболеваемости в Испании и Франции, где также наблюдается рост числа госпитализированных пациентов с COVID-19. В Испании в течение выходных регистрировалось в среднем 8800 новых случаев заболевания в день, а во Франции — более 5000 в день.

Власти Великобритании опасаются, что без строгих мер они могут допустить вторую волну коронавируса.