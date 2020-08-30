«Хоть ты лопни, хоть ты тресни»: «Спартак» возглавил первенство России

Чемпионат России по футболу взял двухнедельную паузу, связанную с играми национальной сборной. На вершине после шести туров — один клуб. И это — не «Зенит». Как минимум до 12 сентября единоличным лидером первенства будет московский «Спартак».

Спартаковцы в непростом поединке 28 августа на своем поле одержали волевую победу над «Арсеналом». На следующий день нулевые ничьи в матчах «Локомотив» — «Зенит» и «Сочи» — «Урал» вынесли их на самый верх турнирной таблицы.

Любопытно, что в шестом туре чемпионата России лишь два матча завершились победой одной из команд. Кроме «Спартака» выиграли только армейцы в Грозном.

«Зенит» отстает от «красно-белых» на одно очко, «Сочи» — на два. И если бы не скандальный пенальти в ворота «Спартака» в первом туре, который был назначен ошибочно, отрыв москвичей был бы значительнее.

Судейская тема, постоянно всплывавшая после матчей «Спартака», ушла в тень. Арбитры больше не провоцируют владельца клуба Леонида Федуна на громкие заявления. Правда, теперь недовольны соперники «красно-белых». Накануне руководство «Арсенала» потребовало разобрать работу судей матча.