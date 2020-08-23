«Спартак» выиграл у «Локомотива» и остался доволен судейством

Московское дерби «Спартак» — «Локомотив» завершилось волевой победой «красно-белых» и удивительным отсутствием пенальти и отмененных голов. Спартаковское руководство назвало судейство матча «близким к идеальному». После этой победы спартаковцы непривычно высоко взобрались в турнирной таблице чемпионата России. Они делят второе место с «Сочи», матч с которым в первом туре стал причиной скандалов и заявлений о снятии клуба с первенства.

Домашняя игра для «Спартака» началась неудачно — с пропущенного мяча уже на десятой минуте. Отличился Мурило. Однако хозяева в оставшееся время доминировали на поле, и постоянное давление на ворота «Локомотива» дало свой результат — во второй половине встречи Джордан Ларссон и Александр Соболев обеспечили победу.

«Болельщики сделали все, чтобы команда победила. Большое спасибо им — это самый основной фактор. Игра была шикарная, мы победили, и это самое главное», — заявил после игры генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов.

ФК «Спартак»

И он, и главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско остались довольны судейством бригады Сергея Карасева.



«Единственный вопрос: я не понял, почему добавили к первому тайму всего четыре минуты. Игроки „Локомотива“ много лежали на поле. Мне объяснили, что медики четыре раза выходили на поле, по минуте на каждый эпизод. Но они проводили больше времени с травмированными игроками. В этом моменте я подумал, что четыре минуты было мало. В остальном никаких претензий нет, спасибо им за работу. У них тяжелый труд, их надо не только критиковать», — цитирует ТАСС слова Тедеско.

ФК «Спартак»

У Газизова после игры спросили о том, что он думает по поводу намерений своей бывшей команды — «Уфы» — сняться с чемпионата из-за предвзятого судейства. Генеральный директор «Спартака» отказался давать комментарий на эту тему.



«Не буду комментировать действия других команд», — сказал он.

Однако добавил, что сегодняшний матч арбитр Карасев и его помощники отсудили «близко к идеальному». В «Спартаке» считают, что это связано с «работой РФС», которому футбольные клубы «только помогают», поскольку являются «одной семьей» и хотят, «чтобы футбол был чище и правильнее».