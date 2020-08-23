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«Спартак» выиграл у «Локомотива» и остался доволен судейством

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© ФК "Спартак"

© ФК "Спартак"

Московское дерби «Спартак» — «Локомотив» завершилось волевой победой «красно-белых» и удивительным отсутствием пенальти и отмененных голов. Спартаковское руководство назвало судейство матча «близким к идеальному». После этой победы спартаковцы непривычно высоко взобрались в турнирной таблице чемпионата России. Они делят второе место с «Сочи», матч с которым в первом туре стал причиной скандалов и заявлений о снятии клуба с первенства.

Домашняя игра для «Спартака» началась неудачно — с пропущенного мяча уже на десятой минуте. Отличился Мурило. Однако хозяева в оставшееся время доминировали на поле, и постоянное давление на ворота «Локомотива» дало свой результат — во второй половине встречи Джордан Ларссон и Александр Соболев обеспечили победу.

«Болельщики сделали все, чтобы команда победила. Большое спасибо им — это самый основной фактор. Игра была шикарная, мы победили, и это самое главное», — заявил после игры генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов.

ФК

ФК «Спартак»

И он, и главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско остались довольны судейством бригады Сергея Карасева.

«Единственный вопрос: я не понял, почему добавили к первому тайму всего четыре минуты. Игроки „Локомотива“ много лежали на поле. Мне объяснили, что медики четыре раза выходили на поле, по минуте на каждый эпизод. Но они проводили больше времени с травмированными игроками. В этом моменте я подумал, что четыре минуты было мало. В остальном никаких претензий нет, спасибо им за работу. У них тяжелый труд, их надо не только критиковать», — цитирует ТАСС слова Тедеско.

ФК

ФК «Спартак»

У Газизова после игры спросили о том, что он думает по поводу намерений своей бывшей команды — «Уфы» — сняться с чемпионата из-за предвзятого судейства. Генеральный директор «Спартака» отказался давать комментарий на эту тему.

«Не буду комментировать действия других команд», — сказал он.

Однако добавил, что сегодняшний матч арбитр Карасев и его помощники отсудили «близко к идеальному». В «Спартаке» считают, что это связано с «работой РФС», которому футбольные клубы «только помогают», поскольку являются «одной семьей» и хотят, «чтобы футбол был чище и правильнее».

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Мигранты быстрее россиян находят работу после коронакризиса

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© EPA/ANATOLY MALTSEV/ТАСС

© EPA/ANATOLY MALTSEV/ТАСС

По данным Института социологии РАН, на территории РФ постоянно находятся порядка 5-6 млн трудовых мигрантов. Около миллиона из них из-за коронакризиса сейчас не имеет работы, но по оценке экспертов, это положение не продлится долго.

«Они находят работу гораздо быстрее, чем россияне. Но даже несколько месяцев назад лишившиеся работы мигранты не хотели уезжать, они не сомневались, что скоро работу найдут, — мы проводили опросы. А те, кто собирался уехать, говорили, что через несколько месяцев вернутся», — сообщил kp.ru руководитель сектора изучения миграционных и интеграционных процессов института Владимир Мукомель.

Мукомель добавил, что для стабильного присутствия в России мигрантов есть объективные причины — в их родных странах ситуация с безработицей еще труднее, а РФ не хватает своих трудовых ресурсов. По словам социолога, в соседних странах на заработки в Россию готовы отправиться еще около миллиона человек, которые ждут открытия границ.

В то же время Федерация мигрантов России сообщает, что более миллиона человек, приехавших в РФ на работу, хотят покинуть страну. Строительный бизнес, который был одной из главных традиционных ниш для мигрантов на рынке труда, постепенно отказывается от их услуг. Так, компания «ВАД», занимающаяся строительством автодорог и других крупных объектов, на дорожных работах вполне обходится россиянами. В сфере дачно-коттеджного строительства иностранцев тоже вытесняют кадры из российской глубинки.

«У нас давно уже нет мигрантов. В основном — россияне из регионов. Почему? Такое требование заказчиков. Это едва ли не первый вопрос, который нам задают: „А кто будет строить?“ Кроме того, с мигрантами слишком много мороки: оформить разрешение на работу, оплатить патенты, найти жилье. А еще бывает, поедут в город — их патруль задержит», — сказал директор строительной компании «Зодчий» Игорь Провоторов.

Провоторов добавил, что если раньше иностранные рабочие соглашались на зарплату ниже, чем у россиян, то теперь стали требовать, чтобы им выплачивались те же деньги. Тем не менее, на крупных стройках в России иностранных рабочих довольно много — да и небольшим предприятиям вроде «Зодчего» без них тяжело:

«Сейчас самый сезон, вырос интерес к дачному строительству, заказов полно, а рабочих рук не хватает. Ни Украина не приехала, ни белорусы, ни ЛНР и ДНР — оказалось тяжело без них».

В сфере клининга иностранные работники — в основном из стран Средней Азии — тоже остаются востребованными.

«У нас работницы получают в месяц примерно 45 тысяч. Это побольше, чем кассиром в сетевых магазинах. Почему же тогда не идут на такую работу российские гражданки? Ответ прост: они, как и украинки и белоруски, предпочитают трудиться самостоятельно. На практике особого выигрыша по деньгам нет, зато — ощущение свободы», — сообщил директор клининговой компании Александр Стригун, основная масса уборщиц у которого прибыли в Россию из-за рубежа.

Коллега Стригуна, директор другой клининговой фирмы Светлана Еременко, также сообщила, что 90% ее сотрудников — мигранты: «Никто в кризис не уехал. Не только потому что трудно на самолет попасть, но и просто не хотят покидать Россию. Тут у многих уже дети в школах учатся».

В то же время ряд экспертов и политиков утверждает, что поток трудовых мигрантов в Россию скоро будет сокращаться. С постепенным подъемом экономики среднеазиатских государств - одного из главных источников иностранной рабочей силы - у их граждан появляются стимулы оставаться дома, а услуги тех, кто все же приедет в РФ, будут расти в цене. 

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