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Глава Башкортостана посоветовал «Уфе» опротестовать матч с «Ростовом»

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© Twitter/ФК "УФА"

© Twitter/ФК "УФА"

Футбольный клуб «Уфа» должен обратиться к руководству РФС и РПЛ с требованием признать недействительным результат матча национального первенства против «Ростова». Такой совет дал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Причина тому — предвзятое судейство, из-за которого уфимцы готовы сняться с розыгрыша, заявил председатель попечительского совета команды Ростислав Мурзагулов.

«Мы будет ставить сейчас эти вопросы перед всеми футбольными органами. Уже обсуждал ситуацию с главой республики, он ровно такого же мнения и считает, что клуб должен обратиться в соответствующие инстанции с опротестованием этого результата, в судейский центр», — цитирует ТАСС слова Мурзагулова.

Глава попечительского совета подчеркнул, что уже завтра руководство «Уфы» собирается «в спокойном режиме» обсудить ситуацию с представителями РФС и публично заявить о своем решении.

«Нам обидно: у нас маленький бюджет, но тем не менее клуб дает хороший результат, растит качественных игроков, на стадион ходит все больше и больше болельщиков, а то, что делает Вилков, убивает все эти усилия», — сказал он.

Скандалы, связанные с судейством, начались в нынешнем чемпионате России прямо с первого тура. После двух крайне сомнительных пенальти в ворота «Спартака» его владелец Леонид Федун заявил, что собирается снять команду с чемпионата. Работа арбитра Василия Казарцева в итоге была признана неудовлетворительной, его отстранили, но спартаковцам два очка никто не вернул.

Причем сам арбитр не признал своей ошибки. Однако руководство клуба остыло и решило не прерывать выступлений в чемпионате, оставив за собой право самым решительным образом реагировать на произвол арбитров.

«Мы тоже не хотим дальше в таких играх участвовать, и считаем что, сделанное Казарцевым — это малая толика от того, что сегодня делал в нашем матче Вилков. Это беззастенчивый „сплав“ одной из команд, кто был на поле. Понятно, что „Ростов“ внизу турнирной таблицы, ему хотелось быть повыше, но я предлагаю командам всем вместе в эти игры бросить играть, потому что мы потеряем многое, большее, чем сиюминутные прибыли», — заявил Мурзагулов.

Встреча «Уфа» — «Ростов» завершилась со счетом 0:1. Хозяева поля в концовке первого тайма лишились одного игрока. После сигнала ВАР и просмотра эпизода Михаил Вилков удалил с поля Вячеслава Кротова.

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков назвал судейство «неоднозначным».

«В одну сторону показали все, что было, а в другую желтые карточки явно поберегли. Если уж в первом тайме дали красную Кротову, то надо быть последовательным, и за удар открытыми шипами в голову на 82-й минуте Байрамяна надо было выгонять с поля», — цитирует его слова пресс-служба клуба.

По словам Шайбекова, он понимает гнев уфимских болельщиков. «Люди пришли с семьями посмотреть футбол, а тут такое», — подчеркнул он.

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Мигранты быстрее россиян находят работу после коронакризиса

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© EPA/ANATOLY MALTSEV/ТАСС

© EPA/ANATOLY MALTSEV/ТАСС

По данным Института социологии РАН, на территории РФ постоянно находятся порядка 5-6 млн трудовых мигрантов. Около миллиона из них из-за коронакризиса сейчас не имеет работы, но по оценке экспертов, это положение не продлится долго.

«Они находят работу гораздо быстрее, чем россияне. Но даже несколько месяцев назад лишившиеся работы мигранты не хотели уезжать, они не сомневались, что скоро работу найдут, — мы проводили опросы. А те, кто собирался уехать, говорили, что через несколько месяцев вернутся», — сообщил kp.ru руководитель сектора изучения миграционных и интеграционных процессов института Владимир Мукомель.

Мукомель добавил, что для стабильного присутствия в России мигрантов есть объективные причины — в их родных странах ситуация с безработицей еще труднее, а РФ не хватает своих трудовых ресурсов. По словам социолога, в соседних странах на заработки в Россию готовы отправиться еще около миллиона человек, которые ждут открытия границ.

В то же время Федерация мигрантов России сообщает, что более миллиона человек, приехавших в РФ на работу, хотят покинуть страну. Строительный бизнес, который был одной из главных традиционных ниш для мигрантов на рынке труда, постепенно отказывается от их услуг. Так, компания «ВАД», занимающаяся строительством автодорог и других крупных объектов, на дорожных работах вполне обходится россиянами. В сфере дачно-коттеджного строительства иностранцев тоже вытесняют кадры из российской глубинки.

«У нас давно уже нет мигрантов. В основном — россияне из регионов. Почему? Такое требование заказчиков. Это едва ли не первый вопрос, который нам задают: „А кто будет строить?“ Кроме того, с мигрантами слишком много мороки: оформить разрешение на работу, оплатить патенты, найти жилье. А еще бывает, поедут в город — их патруль задержит», — сказал директор строительной компании «Зодчий» Игорь Провоторов.

Провоторов добавил, что если раньше иностранные рабочие соглашались на зарплату ниже, чем у россиян, то теперь стали требовать, чтобы им выплачивались те же деньги. Тем не менее, на крупных стройках в России иностранных рабочих довольно много — да и небольшим предприятиям вроде «Зодчего» без них тяжело:

«Сейчас самый сезон, вырос интерес к дачному строительству, заказов полно, а рабочих рук не хватает. Ни Украина не приехала, ни белорусы, ни ЛНР и ДНР — оказалось тяжело без них».

В сфере клининга иностранные работники — в основном из стран Средней Азии — тоже остаются востребованными.

«У нас работницы получают в месяц примерно 45 тысяч. Это побольше, чем кассиром в сетевых магазинах. Почему же тогда не идут на такую работу российские гражданки? Ответ прост: они, как и украинки и белоруски, предпочитают трудиться самостоятельно. На практике особого выигрыша по деньгам нет, зато — ощущение свободы», — сообщил директор клининговой компании Александр Стригун, основная масса уборщиц у которого прибыли в Россию из-за рубежа.

Коллега Стригуна, директор другой клининговой фирмы Светлана Еременко, также сообщила, что 90% ее сотрудников — мигранты: «Никто в кризис не уехал. Не только потому что трудно на самолет попасть, но и просто не хотят покидать Россию. Тут у многих уже дети в школах учатся».

В то же время ряд экспертов и политиков утверждает, что поток трудовых мигрантов в Россию скоро будет сокращаться. С постепенным подъемом экономики среднеазиатских государств - одного из главных источников иностранной рабочей силы - у их граждан появляются стимулы оставаться дома, а услуги тех, кто все же приедет в РФ, будут расти в цене. 

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