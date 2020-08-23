Глава Башкортостана посоветовал «Уфе» опротестовать матч с «Ростовом»

Футбольный клуб «Уфа» должен обратиться к руководству РФС и РПЛ с требованием признать недействительным результат матча национального первенства против «Ростова». Такой совет дал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Причина тому — предвзятое судейство, из-за которого уфимцы готовы сняться с розыгрыша, заявил председатель попечительского совета команды Ростислав Мурзагулов.

«Мы будет ставить сейчас эти вопросы перед всеми футбольными органами. Уже обсуждал ситуацию с главой республики, он ровно такого же мнения и считает, что клуб должен обратиться в соответствующие инстанции с опротестованием этого результата, в судейский центр», — цитирует ТАСС слова Мурзагулова.

Глава попечительского совета подчеркнул, что уже завтра руководство «Уфы» собирается «в спокойном режиме» обсудить ситуацию с представителями РФС и публично заявить о своем решении.

«Нам обидно: у нас маленький бюджет, но тем не менее клуб дает хороший результат, растит качественных игроков, на стадион ходит все больше и больше болельщиков, а то, что делает Вилков, убивает все эти усилия», — сказал он.

Скандалы, связанные с судейством, начались в нынешнем чемпионате России прямо с первого тура. После двух крайне сомнительных пенальти в ворота «Спартака» его владелец Леонид Федун заявил, что собирается снять команду с чемпионата. Работа арбитра Василия Казарцева в итоге была признана неудовлетворительной, его отстранили, но спартаковцам два очка никто не вернул.

Причем сам арбитр не признал своей ошибки. Однако руководство клуба остыло и решило не прерывать выступлений в чемпионате, оставив за собой право самым решительным образом реагировать на произвол арбитров.

«Мы тоже не хотим дальше в таких играх участвовать, и считаем что, сделанное Казарцевым — это малая толика от того, что сегодня делал в нашем матче Вилков. Это беззастенчивый „сплав“ одной из команд, кто был на поле. Понятно, что „Ростов“ внизу турнирной таблицы, ему хотелось быть повыше, но я предлагаю командам всем вместе в эти игры бросить играть, потому что мы потеряем многое, большее, чем сиюминутные прибыли», — заявил Мурзагулов.

Встреча «Уфа» — «Ростов» завершилась со счетом 0:1. Хозяева поля в концовке первого тайма лишились одного игрока. После сигнала ВАР и просмотра эпизода Михаил Вилков удалил с поля Вячеслава Кротова.

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков назвал судейство «неоднозначным».



«В одну сторону показали все, что было, а в другую желтые карточки явно поберегли. Если уж в первом тайме дали красную Кротову, то надо быть последовательным, и за удар открытыми шипами в голову на 82-й минуте Байрамяна надо было выгонять с поля», — цитирует его слова пресс-служба клуба.

По словам Шайбекова, он понимает гнев уфимских болельщиков. «Люди пришли с семьями посмотреть футбол, а тут такое», — подчеркнул он.

