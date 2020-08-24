Хунта в Мали предложила «пересмотреть основы государства»

Национальный комитет спасения народа, созданный руководителями военного переворота в Мали, предложил план переходного периода, во время которого предстоит «пересмотреть основы малийского государства». На это время руководство страны должно перейти в руки военного правительства.

По словам источника AFP в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС), главой государства во время переходного периода будет объявлен один из высокопоставленных малийских военных. Правительство, которое он возглавит, также будут преимущественно составлять военнослужащие.

Мятежники согласились освободить отстраненного от власти президента Мали Ибрагима Бубакара Кейта, который до сих пор находится в их руках. Ему позволят вернуться в собственный дом в Бамако или отправиться на лечение, если того потребует ситуация. Также «в безопасное место» в малийской столице могут переместить и опального премьер-министра Бубу Сиссе.

Бывший президент Нигерии Гудлак Джонатан, возглавляющий делегацию ЭКОВАС в Бамако, 23 августа встретился с аккредитованными в Мали послами стран — постоянных членов Совбеза ООН. Он рассказал о переговорах с мятежниками и встречах со сверженными президентом и премьером, а также с другими официальными лицами, которых удерживают на военной базе Кати.

Именно с этой базы вблизи Бамако 18 августа началось восстание, в результате которого в Мали произошел военный переворот. Мятежники захватили генеральный штаб, арестовали высшее военное командование, президента, правительство и главу парламента.



На следующий день Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации в Мали. Было принято решение призвать мятежников к освобождению арестованных руководителей государства и вернуться в расположение воинских частей.

20 августа один из руководителей мятежа — полковник Исмаэль Ваге — заявил о создании в Мали переходного совета во главе с временным президентом.

Ранее «Ридус» публиковал кадры военного переворота в Бамако и последовавших за этим беспорядков в столице.

