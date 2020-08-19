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202205

Президент Мали ушел в отставку

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© Twitter

© Twitter

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке в эфире местного телевидения после военного мятежа и своего ареста. Глава государства не хочет «пролитой крови» ради сохранения власти.

«Я сообщаю вам о своем решении сложить свои полномочия, все свои полномочия с этого момента», — цитирует ТАСС слова Кейты.

Президент, занимавший свой пост с 2013 года, поблагодарил малийский народ за «поддержку на протяжении этих долгих лет». Кейта заявил, что вместе с ним в отставку уходит и правительство. Также будет распущен парламент страны.

Военный переворот в Мали произошел накануне. Армейские подразделения вошли в столицу страны — Бамако. Народ встречал солдат, как героев. Немедленно были арестованы министры малийского правительства и президент. В городе начались погромы.

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