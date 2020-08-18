Мятежники арестовали президента и правительство Мали

Военный переворот произошел в Мали — государстве на западе Африки. Мятеж вспыхнул на базе Кати, его возглавил полковник Садио Камара — бывший директор военной школы. В столицу страны — Бамако — прибывают колонны бронетехники, которую радостно встречает народ.

Мятежники уже заявили об аресте правительства и президента Ибрагима Бубакара Кейта. В Бамако проходят демонстрации с требованием его отставки. По словам очевидцев и сообщениям посольств западных государств, в стране царит полная неразбериха. Толпы местных жителей стекаются к площади Независимости в центре столицы. Повсюду слышна стрельба.

В Бамако сожгли дома нескольких министров. Среди арестованных членов кабинета — главы МИД и Минфина. По приказу полковников Камара и Дьяу, а также генерала Шейка Фантамади Дембеле задержан спикер парламента и несколько высокопоставленных военных из Генштаба и командования вооруженных сил.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мятежников сохранить целостность государственных институтов Мали. Организация выразила надежду на сотрудничество с Африканским союзом в восстановлении спокойной обстановки в стране.

«Миротворческая миссия ООН в Мали, секретариат и генеральный секретарь очень внимательно следят за ситуацией. Генсек призывает сохранить работу государственных институтов», — цитирует ТАСС заявление официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

В последнее время Мали существовало в условиях острого внутриполитического кризиса. Оппозиция давно требует отставки президента и не соглашается на компромиссные варианты урегулирования ситуации.

