МИД РФ прокомментировал ситуацию в Мали

Москва внимательно следит за тем, как развивается ситуация в Мали после военного переворота. Делать прогнозы пока сложно, но отношения России и Мали всегда традиционно были дружественными, и Министерство иностранных дел РФ надеется, что события 18 августа в Бамако не повлияют на них. Об этом заявил заместитель главы МИД Михаил Богданов.

«И наша страна многое сделала для малийского народа. Поэтому не думаю, что эта ситуация отразится на характере наших отношений», — цитирует ТАСС слова замминистра.

Богданов подчеркнул, что по оценке наблюдателей, ситуацию в Бамако действительно можно назвать военным мятежом. Через некоторое время должно последовать официальное заявление руководителей повстанцев. Военные объяснят, «что они сделали, какие цели были этого выступления, какие дальнейшие планы».

По словам замглавы МИД, сотрудники российского посольства в Мали находятся в безопасности.

«Никаких тревожных моментов вокруг посольства мы не отмечаем. Предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности. Естественно, если что-то будет нужно, центр всегда окажет необходимую поддержку, но пока в этом нет необходимости», — отметил он.

Богданов постоянно контактирует с российским послом в Бамако Игорем Громыко, который сообщает о том, как развиваются события.

«Есть все возможности для самообеспечения, так что в случае чего наше посольство может продержаться довольно долго, если будут какие-то перебои с электричеством, водой или связью», — заверил заместитель министра иностранных дел России.

Тем временем революционно настроенные народные массы уже принялись громить собственность арестованных министров и президента. Разграблены несколько объектов недвижимости. Люди ворвались в резиденцию главы государства и веселятся там, как могут.

Мятеж в Мали вспыхнул 18 августа на военной базе в пригороде Бамако — столицы страны. Армейские части двинулись в город, а затем заявили об аресте президента Мали Ибрагима Бубакара Кейту и премьер-министра Бубу Сиссе. «Ридус» опубликовал видеозаписи с места событий.