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МИД РФ прокомментировал ситуацию в Мали

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© Twitter

© Twitter

Москва внимательно следит за тем, как развивается ситуация в Мали после военного переворота. Делать прогнозы пока сложно, но отношения России и Мали всегда традиционно были дружественными, и Министерство иностранных дел РФ надеется, что события 18 августа в Бамако не повлияют на них. Об этом заявил заместитель главы МИД Михаил Богданов.

«И наша страна многое сделала для малийского народа. Поэтому не думаю, что эта ситуация отразится на характере наших отношений», — цитирует ТАСС слова замминистра.

Богданов подчеркнул, что по оценке наблюдателей, ситуацию в Бамако действительно можно назвать военным мятежом. Через некоторое время должно последовать официальное заявление руководителей повстанцев. Военные объяснят, «что они сделали, какие цели были этого выступления, какие дальнейшие планы».

По словам замглавы МИД, сотрудники российского посольства в Мали находятся в безопасности.

«Никаких тревожных моментов вокруг посольства мы не отмечаем. Предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности. Естественно, если что-то будет нужно, центр всегда окажет необходимую поддержку, но пока в этом нет необходимости», — отметил он.

Богданов постоянно контактирует с российским послом в Бамако Игорем Громыко, который сообщает о том, как развиваются события.

«Есть все возможности для самообеспечения, так что в случае чего наше посольство может продержаться довольно долго, если будут какие-то перебои с электричеством, водой или связью», — заверил заместитель министра иностранных дел России.

Тем временем революционно настроенные народные массы уже принялись громить собственность арестованных министров и президента. Разграблены несколько объектов недвижимости. Люди ворвались в резиденцию главы государства и веселятся там, как могут.

Мятеж в Мали вспыхнул 18 августа на военной базе в пригороде Бамако — столицы страны. Армейские части двинулись в город, а затем заявили об аресте президента Мали Ибрагима Бубакара Кейту и премьер-министра Бубу Сиссе. «Ридус» опубликовал видеозаписи с места событий.

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В ожидании «черных лебедей»: будет ли в России новый дефолт

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Эксперты поспорили о возможности дефолта в России. В пятницу в комментарии «Ведомостям» директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев допустил, что наращивание госдолга может обернуться повторением ситуации 1998 года, если придет вторая волна коронавируса, вновь снизятся цены на нефть и экономическая активность. «Ведь и доходы упадут, и расходы возрастут, и ФНБ придется распечатывать, а еще и оплачивать долги», — пояснил он.

Но нынешняя экономическая ситуация существенно отличается от того, что было 22 года назад, в первую очередь, наличием значительных резервов и низким уровнем госдолга, возразили во вторник экономисты ВШЭ. По их мнению, близкий дефолт не просматривается.

Опрошенные «Ридусом» эксперты тоже слегка разошлись во мнениях.

В ожидании «черных лебедей»

События последних 5−6 лет наглядно показывают невозможность более или менее точных прогнозов в современном мире, отмечает эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

Присоединение Крыма, победа Дональда Трампа, Brexit, торговая война США с Китаем, пандемия COVID-19, а теперь и протесты в Белоруссии. Все эти «черные лебеди» говорят нам об одном и том же: не стоит пренебрегать сценариями, которые в текущей ситуации выглядят маловероятными, но привносят критические изменения в случае их реализации, — предупреждает он.

Так что наряду со стандартными вариантами развития событий, в которых финансовое положение России устойчиво и вряд ли предполагает высокие риски дефолта на горизонте 2−3 лет, стоит уделять внимание и нестандартным, полагает аналитик. Что будет, если российские золотовалютные резервы заморозят по примеру Ирана, или введут эмбарго на российскую нефть и газ? Что будет, если на один из этих вариантов наложится вторая волна пандемии с повторным падением цен на нефть?

Такие экстремальные варианты, в новых условиях, к сожалению, становятся более вероятными, так что мы обязаны быть готовы и к ним. По крайне мере до тех пор, пока турбулентная фаза изменений в мире не закончится, — призывает эксперт.

Наращивание госдолга в такой непростой ситуации — задачка со многими неизвестными. Например, относительно динамики процентных ставок: будут ли они и дальше повсеместно снижаться или, напротив, мир ждет всплеск инфляции и рост ставок? В первом случае торопиться с займами не стоит, во втором, напротив, сейчас возможно самое выгодное время, рассуждает аналитик.

То же самое касается геополитики: насколько высока вероятность усиления конфронтации России с США, если на американских президентских выборах этой осенью победят демократы? Если высока, занимать, возможно, и не стоит, потому что новые санкции в отношении российского госдолга могут создать гораздо большую разрушительную волну из-за бегства нерезидентов.

Любая оценка подобных событий будет крайне субъективна, и кажущаяся выгодность текущих условий для государственного займа в конечном итоге может сыграть злую шутку. Поэтому, возможно, наиболее разумным было бы немного подождать, пока выгоды или негативные стороны станут более очевидными, — предполагает Гринштейн.

Опасность преувеличена

Вероятность дефолта на ближайшие годы в России нулевая, и финансовые власти даже слишком сильно перестраховываются: страна спокойно могла бы нарастить долг с нынешних 15% до 25% ВВП, уверен шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв. В 1998 году резервы составляли 17 миллиардов долларов, а сегодня превышают 600 миллиардов долларов и сосредоточены в растущих активах (золото и евро), напоминает он.

Подушка безопасности по абсолютной величине сейчас толще в 35 раз, и к тому же она покрывает целиком вообще весь совокупный долг, включая не только прямые долги государства, но и внешний долг компаний и финансового сектора. Фактически невозможно и вообразить себе ситуацию, при которой весь этот долг кто-то потребовал бы разом выплатить. Но даже и при таком фантастическом сценарии денег бы хватило, — успокаивает эксперт.

Но есть и еще одно важное обстоятельство, добавляет он: всем своим поведением правительство России показало, что оно особо и не потратилось во время первой волны пандемии. Дефицит бюджета за первые 7 месяцев 2020 года составил всего лишь 1,522 триллиона рублей, что равносильно 1,35% от годового ВВП страны, и менее 3% от величины золотовалютных резервов ЦБ вместе с ФНБ.

И это при том, что доходная часть бюджета проседала более чем основательно, ведь страна пережила обвал нефти глубже 20 долларов за баррель. Но на финансовой устойчивости государства это абсолютно никак не сказалось. Наверняка, и в случае острой необходимости второй волны карантина, запретов на экономическую деятельность правительство поведёт себя по тому же шаблону, суперэкономно: цифры «недостач» могут быть сравнимыми, — прогнозирует Пшкарев.

При этом он полагает, что скорое появление вакцины сделает просто ненужным и бесполезным повторный карантин с запретами на деятельность предприятий, и ни в Европе, ни в США категорически не планируют повторно закрывать экономику.

Никакой угрозы ни дефолта, ни деноминации в России сегодня нет, и у госдолга есть безболезненный потенциал роста до 25% (если не брать в расчет девальвацию рубля), соглашается эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. А вот дальнейшего ослабления национальной валюты действительно стоит ожидать, признает он. При этом нужно понимать, что дешевый рубль выгоден бюджету, но не гражданам, чьи сбережения постепенно обесцениваются, если они хранятся в национальной валюте.

Минфину при любом раскладе необходимо как-то затыкать дыры бюджета, образовавшиеся из-за выпавших доходов по причине пандемии и снижения спроса на энергоресурсы. Поэтому в краткосрочной перспективе выпуск ОФЗ в целом оправдан. Но это не означает, что наращивание госдолга, в конце концов, приведет к дефолту, поскольку резервов государства с лихвой хватит на покрытие всех обязательств, как текущих, так и будущих, — заключает аналитик.
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