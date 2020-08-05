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МИД КНР обвинил США в «политике вмешательства»

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© nacla

© nacla

Соединенные Штаты должны уважать общественный строй Китая и выбор его народа. Продолжение политики вмешательства во внутренние дела другой страны имеют цель сдержать и дестабилизировать КНР, но они обречены на провал, заявил китайский министр иностранных дел Ван И в ответ на критику в адрес Коммунистической партии.

«В США всегда есть силы, которые пытаются отрицать лидерство Коммунистической партии Китая, отрицать путь социализма с китайской спецификой. Их цель очевидна: они хотят сдержать и дестабилизировать Китай», — цитирует слова главы МИД КНР агентство Синьхуа.

Это заявление стало ответом на критику государственного секретаря США Майка Помпео в адрес КПК, общественного строя и политики Пекина, а также реакцией на призыв сформировать «новый альянс демократий» против Китая. Глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов уверен, что «если свободный мир не изменит коммунистический Китай, коммунистический Китай изменит его сам».

Ван И подчеркнул, что лишь китайский народ вправе оценивать достоинства и недостатки государственной системы КНР. Министр выразил надежду, что американские политики научатся уважению и оставят практику вмешательства в дела других стран.

«Мы надеемся, что американская сторона будет уважать общественный строй Китая, уважать выбор китайского народа и откажется от обреченной на провал политики вмешательства», — заявил глава МИД Китая.

Отношения Соединенных Штатов и Китая в последнее время все больше напоминают времена холодной войны с Советским Союзом в середине прошлого века. Напряженность растет в политической, экономической и экологической сферах. Американские политики призывают все к новым санкциям против Пекина, атакуя даже китайские социальные сети, которые, по их мнению, занимаются пропагандой чуждого образа жизни. На фоне заявлений о попытках коммунистов вмешаться во внутренние дела США и всячески навредить Америке в обществе нарастает тревога, иногда выливающаяся в форменный психоз.

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