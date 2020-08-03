Плотины на Меконге стали новым полем битвы США и КНР

Китайские плотины на реке Меконг не вызывают засуху в странах ниже по течению. Напротив, они помогают бороться с последствиями глобального потепления, заявили ученые КНР в ответ на претензии ряда государств Юго-Восточной Азии.

По мнению авторов совместной работы Университета Цинхуа и Китайского института водных ресурсов, водохранилища в Китае равномерно распределяют воду влажных сезонов на весь год. Это смягчает периоды засухи.

С таким утверждением не согласны ученые государств, расположенных ниже по течению Меконга. Они провели собственное исследование при поддержке США. Аналитики уже заявили, что река становится новым фронтом войны Вашингтона и Пекина за контроль над регионом, пишет South China Morning Post.

Меконг является источником жизни для 60 миллионов человек. Река берет свое начало в Китае и протекает по территории Камбоджи, Лаоса, Таиланда, Мьянмы и Вьетнама. Пресса этих стран давно связывает засухи с китайскими плотинами, которые используют воду верховьев на нужды гидроэнергетики и орошения.

Претензии в очередной раз зазвучали громче в апреле нынешнего года, когда в отчете консультативной службы Eyes on Earth был сделан вывод о том, что китайские плотины задерживают 47 миллиардов кубометров воды в год. Доклад подготовило «Партнерство по устойчивой инфраструктуре», поддерживаемое Организацией Объединенных Наций, а также «Инициатива Нижнего Меконга» — организация стран нижнего течения реки и США. В ответ китайские ученые и провели свое собственное исследование проблемы.

Исследователи из Китая нарисовали совершенно другую картину, утверждая, что засухи были вызваны факторами окружающей среды, включая высокие температуры и уменьшение количества осадков. В работе сказано, что искусственные водоемы, которые накапливают воду во влажные сезоны и выпускают ее в засушливые, помогают облегчить засушливые периоды на всем протяжении Меконга, а не только в его верховьях.

В то время как в китайском исследовании прямо не упоминается доклад Eyes on Earth, пекинский государственный англоязычный ежедневник Global Times отметил, что выводы работы противоречат «безрассудным утверждениям некоторых иностранных ученых, которые обвиняют Китай в засухе в странах в нижнем течении реки».



Китайская наука также указала, что именно КНР подвергается наибольшему риску среди всех стран Меконга из-за засух. Общая частота сильных засушливых периодов на Меконге составляла около 7%. При этом в верхней и средней частях, где расположены китайские плотины, этот показатель равен 12%.

Различные эксперты и экологические группы уже поставили под сомнение выводы китайского доклада. Так глава «Региональной водной инициативы Меконга» WWF Марк Гойхот согласился с тем, что причиной засух является нерегулярное количество осадков. Тем не менее, по его словам, человеческая деятельность также играет важную роль.

Брайан Эйлер — директор программы вашингтонского Центра Стимсона в Юго-Восточной Азии — отметил, что засухи происходят даже в сезон дождей. Он подчеркнул, что в китайском отчете об этом даже не говорится. Согласно его данным, с июля по ноябрь прошлого года только плотины двух китайских регионов задержали около 20 миллиардов кубометров воды. Расследование американцев основано на спутниковых снимках и публичной информации по «оптимизации» плотин.

«Сегодня спутниковые снимки показывают, что эти плотины вновь готовы ограничить аналогичное количество воды с июля и до конца 2020 года. Основной сток Меконга снова снижается до исторически низких уровней», — заявил Эйлер.

Ученый Франкфуртского университета имени Гете Себастьян Биба также согласился с тем, что факторы окружающей среды, такие как изменение климата, являются причиной засух. Однако проблема усугубляется китайскими плотинами.

«Трудно сказать, является ли это соотношением 50:50, 70:30 или 20:80. По крайней мере, китайская сторона не делает много для смягчения опасений, что ее плотины играют в этом роль», — сказал Биба.

Аналитики также подвергли сомнению утверждение китайцев о том, что водохранилища и плотины облегчают засухи в регионе Меконга в целом. По словам Эйлера, смены времен года играют жизненно важную роль для местных экосистем.

«Естественный переход от сухого к влажному сезону и сопровождающие его сезонные паводки обеспечиваю 15−20% мирового вылова пресноводной рыбы и лежат в основе экономической безопасности всех стран, расположенных ниже по течению», — сказал он.

Организация «Тайская народная сеть Меконга» отметила, что хранение воды для сброса во время засухи «не синхронизировано» с природой, поскольку наводнения являются естественным явлением во время сезона дождей.



«В этот период рыба и другие водные животные идут вверх по течению к верховьям Меконга и его притоков для нереста и размножения», — сказано в заявлении, поданное в китайское посольство в июле прошлого года. В нем подробно описывается, как неблагоприятно плотины КНР отражаются на жизни людей в восьми провинциях Таиланда.

В документе отмечается, что задержка влаги в верховьях в сезон дождей нарушает «естественный жизненный цикл рыб, предотвращая попадание воды в водно-болотные угодья, что, в свою очередь, оказывает воздействие на людей и окружающую среду». Кроме того, пороги и отмели, которые обычно возникают в засушливые сезоны, «служат жизненно важным экологическим потребностям, таким как предоставление мест для миллионов птиц для откладывания яиц». Все это ведет к потере среды обитания и нарушению циклов размножения. Несезонные колебания уровня реки, вызванные плотинами, «вызывают потерю растительности, источников пищи и доходов для местных общин». Китайские дамбы, отмечают в организации, уже изменили местные культуры и традиции. Они лишают местных жителей мест отдыха и развлечений.

Эйлер напомнил, что наводнения исторически не считались катастрофическими событиями на Меконге. При этом он сослался на исследование, проведенное Комиссией по реке Меконг в 2017 году (MRC). В нем сказано, что наводнение в дождливый сезон принесло 8−10 миллиардов долларов годовой экономической выгоды при менее 70 миллионах долларов ущерба. MRC — межправительственная группа, которая занимается совместным управлением водными ресурсами Меконга от имени Камбоджи, Лаоса, Таиланда и Вьетнама.



«Таким образом, выгоды от естественного стока перевешивают ущерб более чем в 100 раз. Естественный сток реки лежит в основе экономической безопасности Нижнего Меконга. Стремление Китая уничтожить естественный поток посредством операций на плотинах в верховьях подрывает стабильность в регионе», — предупредил он.

Гойхот из WWF также отмечает, что задержка воды Китаем снижает в низовьях поток отложений — песка и гравия. По оценкам MRC, количество наносов в реке сократилось почти на 77% по сравнению с почти естественными условиями в начале 1990-х годов. В результате русло реки теряет высоту. Это означает, что дельта тонет и сокращается, что еще больше снижает доступность пресной воды.

По мнению Себастьяна Бибы, противоречивые результаты научных исследований являются знаком того, что Меконг превратился в геополитическое поле битвы между США и Китаем.

Такие же предположения высказали в апрельском отчете компании по управлению водными и энергетическими ресурсами Amperes. В документе сказано, что выводы исследования Eyes on Earth выходят за рамки представленных доказательств. Нельзя «политизировать научные данные» и «согласовывать результаты научных работ с собственными интересами».

«Случаи нехватки воды предоставляют заинтересованным сторонам стратегические возможности для использования данных при достижении своих политических целей», — говорится в отчете Amperes.

С другой стороны, Китай не оказывает никакой помощи другим странам из-за нежелания делиться информацией.

«Данные существуют, поэтому ими можно делиться. Нежелание Китая делать это убедительно говорит о том, что китайской стороне есть что скрывать. Поэтому не важно, действительно ли Китай задерживает воду, ущерб уже нанесен. Страны низовий, региональные группы активистов, прибрежные сообщества — все они начинают не доверять Китаю и его намерениям», — подчеркнул Биба.

По мнению Гойхота, помочь преодолеть проблемы доверия могла бы система мониторинга уровня воды, управляемая всеми шестью странами Меконга.



«В настоящее время Китай предоставляет только данные о сезоне паводков, но не данные о стоке в засушливый сезон и данные об осадках. Когда нет доступных данных, остается место для спекуляций. Это затрудняет оценку влияния плотин на сток вниз по течению», — подчеркнул Гойхот.

На встрече министров иностранных дел региона Меконга в феврале этого года Китай заявил, что рассмотрит вопрос об обмене гидрологической информацией со странами Меконга и обеспечит то, что он назвал «рациональным и устойчивым» использованием водных ресурсов.

В апреле официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан пообещал, что Пекин будет обмениваться информацией и сотрудничать со странами Меконга в борьбе с изменением климата и наводнениями.

Эйлер считает, что, хотя Китай всегда скрывал эти данные, его усилия по регулированию реки не были «частью геополитической схемы доминирования в Меконге».

«Скорее, китайский подход основан на долгом историческом опыте управления реками и реагирования на стихийные бедствия, которые на протяжении веков убивали миллионы китайцев», — отметил Эйлер.