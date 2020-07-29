Психоз, шутка или биологическая атака: кто послал в США семена из Китая

Дядя поспешно разорвал конверт; из него выпало пять сухих зернышек апельсина, которые выкатились на его тарелку. Я было рассмеялся, но улыбка застыла у меня на губах, когда я взглянул на дядю. Его нижняя губа отвисла, глаза выкатились из орбит, лицо стало серым; он смотрел на конверт, который продолжал держать в дрожащей руке.

Артур Конан-Дойл, «Пять зернышек апельсина»

За последние три недели «лицо стало серым» у представителей министерств сельского хозяйства более 30 американских штатов. Началось все с Вирджинии. Местные жители пожаловались на массовую рассылку загадочных семян, которые никто не заказывал. Отправления пришли из Китая. Дальше — как снежный ком. Аналогичные сообщения посыпались из Огайо, Техаса, Луизианы, Вашингтона, Юты, Кентукки и других мест. Причем содержимое пакетиков не всегда одинаково. Результат — официальное обращение властей к населению: «Не высаживать в землю, если вы получили пакетик с китайскими иероглифами!»

Что это? Бактериологическая война? Последнее китайское предупреждение? Странная маркетинговая компания? Массовый «троллинг» американцев? На фоне осложнения отношений США и Китая может произойти все, что угодно. Экономические санкции против Пекина, аресты китайских бизнесменов и ученых, обвинения в «изобретении» коронавируса. В действиях Вашингтона уже чувствуется легкая истерика. Может быть это именно она? «Ридус» поинтересовался у специалистов в области инвазивных видов растений. Оказалось, что угроза «вторжения пришельцев» достаточно реальна. И варианты могут быть разными. Однако происходящее можно объяснить и «происками» ЦРУ или ФБР. Или все-таки шуткой.

Сорняки, Урфин Джюс и скандальная бабка

Заведующий кафедрой генетики, растениеводства и защиты растений РУДН Валентин Введенский, выслушав меня, рассказал случай из своего детства. Жила у дороги одна бабулька, огородница, к которой однажды постучались люди, приехавшие издалека. Они попросили воды или еще какую-то мелочь, но хозяйка отреагировала нервно, мол «ходят тут всякие, потом галоши пропадают». Гостей она обругала и ничего не дала.

Прохожие промолчали в ответ, и ушли, но перед этим бросили скандальной бабке за забор горстку каких-то семян. И с тех пор ничего нельзя было сделать на ее огороде с сорняками, которые там выросли. Она их и выкапывала, и сжигала, но так и не поборола.

«Я был тогда еще школьником. Это была такая легендарная история. Бабульку эту наказали жестоко. Так что, в принципе, семена эти могут быть злостными сорняками с корневищами, которые проникают глубоко. Это — спорный вариант, но возможный», — сказал Введенский.

Лично мне история про бабку напомнила сказку Александра Волкова «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». В ней нелюдимому столяру ураган тоже подбросил непобедимые сорняки, которые, как оказалось, обладают волшебной силой, если с ними правильно обращаться. Может, американцам все-таки посеять эти семена? Вдруг они тоже смогут делать «дуболомов» из дерева для своих военных операций по всему миру?

Введенский напомнил и про борщевик, который в России «сами одомашнили», ввели в хозяйство, «а теперь не знаем, что делать». Оказался он, «не тем пирожком, что нам нужен». Нельзя сказать, что появление зловредного гостя с Кавказа сильно ударило по российским посевам сельскохозяйственных культур, но его присутствие общество ощущает постоянно.



«Он повлиял на социум. Сорное растение, которое внесло коррективы в нашу природу. Не везде можно пройти, не везде можно отдохнуть, прилечь, принять воздушные ванны», — отметил мой собеседник.

Однако представить себе тот же борщевик оружием в бактериологической войне довольно сложно. Да, он опасен, если намазать его соком голую кожу и выйти на солнце. Но иного прямого вреда растение не несет. Что же можно посадить, чтобы поставить потенциального противника в затруднительное положение, спросил я ученого. Придумать что-то такое, что быстро сделало бы китайцев довольными и навредило бы США, очень трудно, признал Введенский.

Семена — «средства доставки»?

Интересную версию предложил в беседе со мной профессор, заведующий кафедрой ботаники МПГУ, доктор биологических наук Владимир Викторов.

«Насколько могут быть чистыми сами семена? А если на них яйца каких-либо насекомых?» — предположил он.

Такие «гости» могут не только вредить посевам, но и являться переносчиками заболеваний, опасных для человека. В Китае у них, скажем, есть естественные враги, а в США таковых может и не оказаться. Тогда они станут огромной проблемой для страны. Да и сами инвазивные растения — тема в современном мире очень актуальная, от которой можно многого ожидать, добавил ученый.

«Если их посадить, ничего хорошего не будет. И угроза может быть вполне реальной. С инвазивными растениями бывает очень непросто. Они сразу могут перейти в карантинную группу и ожидать можно все, что угодно», — подчеркнул Викторов, отметив однако, что опасность зависит от конкретных видов.

Идею Викторова о семенах, как «средствах транспортировки» насекомых, поддержал и Валентин Введенский. Даже расширил тему, добавив еще несколько угроз.



«Может быть грибковое заболевание, может быть вирусное», — сказал он. Правда, вирусы, по его словам, легче распространять при помощи вегетативных органов размножения — клубней, к примеру. Но если постараться, то и «в семена запаковать можно».

«На оболочках вирусы поселить можно. Грибы — запросто. Бактерии тоже могут быть. Это реально, да», — считает он.

Самым правильным решением была бы экспертиза полученного семенного материала. Нужно прорастить их и посмотреть, что за вид растений попал в страну, и насколько оно опасно для сельского хозяйства и для человека. «А может быть это просто психоз такой. Легкий. На волне коронавируса», — предположил Введенский.

Но в целом обращение американских властей к населению — шаг правильный. Семена попали в США в обход таможни и фитосанитарного контроля. В России тоже есть подобные службы. «И семена, которые проносятся в карманах или в рюкзаках — незаконно и достаточно опасно», — подчеркнул завкафедрой РУДН.

Провокация спецслужб или новая «водяная чума»?

Биолог и агроном Михаил Воробьев более скептически отнесся к гипотезе «китайской бактериологической атаки». По его мнению, рассылка пакетиков с семенами может быть и провокацией американских спецслужб. Или чьей-то шуткой. Если рассматривать фотографии, то ничего необычного в посылках нет. А вот элементы психоза — есть.

«На одном снимке совершенно очевидно были семена каких-то цитрусовых растений, типа мандарина. На другом — обыкновенный репчатый лук. Студент-первокурсник Тимирязевской академии легко определил бы», — отметил он.

Вызывает вопросы и столь сложный путь для биотерроризма. Достаточно было бы привезти мешочек семян и разбросать их в разных местах, проехав по Соединенным Штатам. Зачем тратить деньги на пакетики и рассылку? Вызывать недоумение у людей? С реальной угрозой власти США столкнулись бы без лишнего шума, внезапно, уже по факту, когда уже ничего нельзя сделать.

«На биотерроризм не очень похоже. Скорее всего, кто-то так шутит или занимается провокациями», — считает мой собеседник.

Однако угроза внедрения инвазивных видов, по словам Воробьева, вполне реальна.

Инвазивные виды, растущие у себя на родине в качестве совершенно обычных, ничем не выделяющихся растений, перевозятся человеком в другие страны, иногда даже на другие континенты. На новом месте они попадают в благоприятные условия и начинают активно и агрессивно размножаться, подавляя при этом местных обитателей.

Воробьев напомнил, что один из первых подобных эпизодов был зафиксирован еще в XIX веке. На съезде садоводов в США всех очаровало очень красивое растение — эйхорния (водяной гиацинт).

«По кусочку себе отломили и развезли по всем странам», — пояснил он.

Но в теплых странах эйхорния принялась так быстро размножаться, что получила новое название — «водяная чума». Американский гость заполнял всю поверхность водоема, перекрывая солнечный свет. От этого гибли все местные водоросли, которыми питались обитатели прудов и рек, засорялись плотины и водяные мельницы, пришелец опутывал гребные винты и колеса пароходов.

«Река полностью умирала. Бороться с ними сложно, поскольку они очень быстро размножаются», — отметил ученый.

Можно вспомнить клен ясенелистный, который в Россию завезли в качестве экзотического растения пару веков назад из той же Северной Америки. Новинку разослали по всем ботаническим садам империи и до сих пор не могут понять, как с ним справиться. Агрессивное распространение этого инвазивного вида угрожает местным деревьям.

Недавно в Прибалтике инвазивным видом объявили шиповник морщинистый (Rósa rugósa). Однако тут не обошлось без политического контекста, поскольку его родина — российский Дальний Восток.



«У нас он растет очень хорошо, нормально. Никого не подавляет. А там, видно, в этих песчаных дюнах он нашел себе удачную экологическую нишу и начал размножаться активно. Он — достаточно колючий, бороться с ним сложно. Он вытесняет там местные кустарники. Зарастают пляжи и с ним начинают бороться», — отметил Михаил Воробьев.

Будем надеяться, что в ближайшее время секрет таинственных семян так или иначе раскроют. Хотелось бы обойтись без «китайского биотерроризма» и пожелать Соединенным Штатам не повторить судьбу героя знаменитого рассказа Конан-Дойла. И не нервничать.