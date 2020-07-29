Сенаторы США испугались вмешательства Китая в выборы через TikTok

Американские власти усиливают давление на TikTok. Группа высокопоставленных сенаторов-республиканцев предложила администрации Трампа оценить угрозу вмешательства Китая в выборы при помощи популярного приложения для обмена видео.

В письме, датированном 28 июля, Марко Рубио, Том Коттон и другие законодатели ссылаются на предполагаемую цензуру в TikTok в отношении нежелательного контента. Речь идет о проблемах обращения с уйгурским меньшинством, а также попытках Пекина манипулировать политическими дискуссиями.

«Мы очень обеспокоены тем, что Коммунистическая партия Китая может использовать свой контроль над TikTok, чтобы искажать правду или манипулировать политическими темами, сеять раздор между американцами и достигать желаемых политических результатов», — цитирует Reuters текст письма в адрес директора Национальной разведки, исполняющего обязанности секретаря Департамента внутренней безопасности и директора Федерального бюро расследований.

Авторы письма, к которым присоединились республиканцы Тед Круз, Том Тилис, Кевин Крамер и Рик Скотт, попросили чиновников выяснить, может ли Пекин усилить определенные политические взгляды и проводить операции влияния через популярное приложение, принадлежащее Beijing ByteDance Technology Co.

«Если появятся доказательства вмешательства Коммунистической партии Китая в избирательную кампанию через TikTok, будут ли санкции в отношении ByteDance?», — спрашивают сенаторы.

Авторы данной инициативы родили довольно много интересных идей. Так, Марк Рубио предлагал поддержать государственный переворот в Венесуэле, ужесточить санкции в отношении этой страны, протестовал против вывода американских войск из Сирии и настаивал на переименовании в «Немцов плаза» улицы, на которой находится российское посольство в Вашингтоне. Его компаньон Томм Коттон отметился предложением закрыть китайским студентам дорогу в американские вузы, чтобы отомстить детям чиновников КНР за коронавирус.

TikTok попал в немилость на фоне кризиса в отношениях США и КНР из-за пандемии и протестов в Гонконге. В этом месяце глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил, что необходимо принять меры для устранения угроз национальной безопасности, создаваемых китайской соцсетью. Накануне сотрудникам избирательного штаба бывшего вице-президента США Джозефа Байдена — наиболее вероятного соперника Дональда Трампа на предстоящих выборах — рекомендовали удалить TikTok со служебных и личных гаджетов.

При этом американская корпорация Google совершенно не стесняется в выборе мер против политических противников Вашингтона и источников неугодной властям США информации. Накануне без предупреждения и указания причин был заблокирован аккаунт российского телеканала «Царьград». МИД РФ назвал такое решение «политической цензурой» и призвал международные организации и правозащитников отреагировать на нарушение свободы слова.