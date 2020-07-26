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Кандидат в президенты Белоруссии предупредила о фальсификации выборов

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© vk.com

© vk.com

Официальные власти прибегнут к фальсификации президентских выборов 9 августа, однако в этот раз сторонники оппозиции смогут узнать точные результаты голосования. Такое заявление сделала в ходе массового митинга в Гомеле кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она призвала граждан защитить свои права.

В ходе совместного предвыборного тура Тихановская, а также представители штабов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало — Мария Колесникова и Вероника Цепкало — посетили Оршу, Могилев, Бобруйск, Жлобин и Речицу. В Гомеле вечером 26 июля на митинг пришло около десяти тысяч человек.

«Власть будет фальсифицировать выборы, но в этот раз мы сможем проконтролировать наши голоса», — цитирует ТАСС слова Тихановской.

Кандидат пообещала в случае победы провести повторные выборы президента с участием Валерия Цепкало, а также арестованных Сергея Тихановского и Виктора Бабарико. Поступить иначе она просто не сможет, поскольку дала обещание людям, которые ей поверили. Команда кандидата собирается посетить все областные центры Белоруссии.

«Нас люди ждут везде. Следующий тур начнется со среды и продлится до воскресенья. Мы планируем по три пикета в день», — пообещала Тихановская.

Митинг в Гомеле

Митинг в Гомеле

© «ВКонтакте»

Объединение предвыборных штабов Тихановской и незарегистрированных кандидатов Цепкало и Бабарико произошло 16 июля. В выборах 9 августа кроме нее будут участвовать четверо претендентов — Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая и Сергей Черечень.

Отказ в регистрации Бабарико и Цепкало вызвал волну стихийных протестов в Белоруссии. «Ридус» публиковал видеозаписи с мест событий.

Действующий президент Белоруссии предупредил о попытке насильственной смены власти, которую предпримет оппозиция. Силовики пообещали поддержать его.

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МИД Германии выступил против возвращения России в G7

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© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что участие России в заседаниях «Большой семерки» до благополучного решения украинского вопроса неприемлемо. При этом он признал пользу от международного сотрудничества с Москвой.

«Причиной исключения России были аннексия Крыма и интервенция на востоке Украины. Пока мы не разрешим этот вопрос, шансов на я не вижу», — заявил министр в интервью газете Rheinische Post.

Хайко Маас добавил, что в последнее время в отношениях с Россией «постоянно возникают сложности», но в Берлине все равно будут сотрудничать с Москвой по целому ряду вопросов международной политики.

«Мы также знаем, что Россия нужна нам для решения таких проблем, как конфликты в Сирии, Ливии и Украине. Это будет работа не против России, а только вместе с Россией», — пояснил он.

По словам дипломата, в Германии не видят необходимости в расширении G7 ни за счет возвращения в России, ни за счет приглашения других стран. «G7 и G20 — это два разумно скоординированных формата. Нам не нужны G11 или G12», — заключил Маас.

Напомним, год назад новость о возможном возвращении России в международный клуб G7 вызвала немалый общественный резонанс. Тогда президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы пригласить президента Владимира Путина на встречу с другими членами G7. Затем Трамп уточнил, что желает видеть в клубе самых влиятельных держав мира также Индию, Австралию и Южную Корею. Планам американского лидера помешала пандемия коронавирусной инфекции, а также позиция Палата представителей Конгресса, которая большинством голосов одобрила резолюцию против членства России в «Большой семерке».

Ранее «Ридус» рассказывал, нужна ли Россия «Большой семерке» и наоборот, и как США пытаются создать антикитайскую Антанту.

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