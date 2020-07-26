Кандидат в президенты Белоруссии предупредила о фальсификации выборов

Официальные власти прибегнут к фальсификации президентских выборов 9 августа, однако в этот раз сторонники оппозиции смогут узнать точные результаты голосования. Такое заявление сделала в ходе массового митинга в Гомеле кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она призвала граждан защитить свои права.

В ходе совместного предвыборного тура Тихановская, а также представители штабов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало — Мария Колесникова и Вероника Цепкало — посетили Оршу, Могилев, Бобруйск, Жлобин и Речицу. В Гомеле вечером 26 июля на митинг пришло около десяти тысяч человек.

«Власть будет фальсифицировать выборы, но в этот раз мы сможем проконтролировать наши голоса», — цитирует ТАСС слова Тихановской.



Кандидат пообещала в случае победы провести повторные выборы президента с участием Валерия Цепкало, а также арестованных Сергея Тихановского и Виктора Бабарико. Поступить иначе она просто не сможет, поскольку дала обещание людям, которые ей поверили. Команда кандидата собирается посетить все областные центры Белоруссии.

«Нас люди ждут везде. Следующий тур начнется со среды и продлится до воскресенья. Мы планируем по три пикета в день», — пообещала Тихановская.

Объединение предвыборных штабов Тихановской и незарегистрированных кандидатов Цепкало и Бабарико произошло 16 июля. В выборах 9 августа кроме нее будут участвовать четверо претендентов — Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая и Сергей Черечень.

Отказ в регистрации Бабарико и Цепкало вызвал волну стихийных протестов в Белоруссии. «Ридус» публиковал видеозаписи с мест событий.

Действующий президент Белоруссии предупредил о попытке насильственной смены власти, которую предпримет оппозиция. Силовики пообещали поддержать его.