Силовики Белоруссии предотвратят массовые беспорядки

Силовой блок Белоруссии всегда готов предотвратить проявления терроризма и массовые беспорядки. Главная задача — не допустить гибели государства, а армия является «силовым инструментом» в его руках, заявил 16 июля государственный секретарь Совета безопасности республики Андрей Равков в эфире телеканала ОНТ.

«Наша задача — выполнить в тот момент, если это потребуется, естественно, с внутренними войсками, с милицией, с другими силовиками… задачи для предотвращения каких-либо террористических проявлений, массовых беспорядков и тому подобное. Мы к этому готовились, готовимся, будем готовиться», — цитирует РИА Новости слова Равкова.

Секретарь Совбеза призвал «не распускать сопли» и не думать о том, что «армия будет стрелять против народа». Нужно думать о главном — безопасности государства и предотвращении столкновений.

«Наша задача — не допустить гибели государства, не допустить кровопролития в народе. Не допустить. Если мы это допустим, значит, мы проиграли бой», — подчеркнул он.

Белорусская армия, являющаяся «силовым инструментом в руках государства», никогда не позволит начаться конфликту, так как он «может затем перерасти во что угодно». Стоит учитывать, что ситуацию провоцируют «внешние силы», что не является секретом и «видно невооруженным глазом», добавил Равков.

Секретарь Совбеза напомнил о сути Военной доктрины Белоруссии, которая учитывает мировые вооруженные конфликты, в числе которых и украинский. В документ внесены поправки касательно существующих «рисков, вызовов и угроз». При этом война, по словам Равкова, может иметь различное начало, но в современных условиях велика роль провокаций в обществе.

«Поэтому не факт, что будет какое-то повторение, если вдруг придется нам в каком-то конфликте участвовать… Не будет его. Но надо понимать одну четкую вещь: чаще всего в этих конфликтах война начиналась не просто так — воздушным нападением, воздействием радиоэлектронных средств поражения, вводом сухопутной группировки. Как правило, она начиналась с улицы, с площади», — подчеркнул он.

Равков отметил, что к событиям на Украине Запад готовил страну около 20 лет. Этому пыталась противостоять Россия, но киевские власти пошли «по такому пути, не очень хорошему», что стало уроком для Минска.

В Белоруссии на 9 августа назначен основной день голосования на выборах президента. В шестой раз на пост главы государства претендует Александр Лукашенко. Нынешняя кампания уже ознаменовалась задержаниями оппозиционных политиков и активистов на фоне несанкционированных акций протеста.

Вечером 14 июля в ряде городов страны начались стихийные митинги после отказа в регистрации ЦИК Белоруссии кандидатам в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. По данным МВД, за нарушение общественного порядка были задержаны более 250 человек. Возбуждены уголовные дела. «Ридус» ранее публиковал видеозаписи с мест проведения акций.