В Белоруссии начались массовые акции протеста и задержания

Центральная избирательная комиссия Белоруссии 14 июля отказалась регистрировать на выборах президента страны двух кандидатов — Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Это вызвало недовольство части местного населения. В социальных сетях и мессенджерах появились призывы выходить на улицу. Акцию поддержали в основном молодые люди, что хорошо видно на видеозаписях с места событий.

Стихийные демонстрации возникли не только в Минске, но и в Гомеле, Могилеве, Бресте, Бобруйске, Солигорске и других городах. Ранее МВД призвало жителей страны не поддаваться на поступающие из-за границы призывы к несанкционированным массовым мероприятиям, пообещав пресекать нарушения в соответствии с законодательством. В Сети сообщается о значительном количестве задержаний, в том числе — среди журналистов. Силовики зачастую работают в штатском.



Как отмечают в соцсетях, самые массовые акции состоялись в Минске. Большая колонна протестующих двинулась вдоль проспекта Независимости. Полиция перекрыла магистраль, после чего гудками демонстрантов начали поддерживать автомобилисты. Остановлено движение на проспекте Победителей. В районе прекратил работать метрополитен.



По данным местных СМИ, в Минске задержано уже более 80 человек. Незначительное количество протестующих доставили в полицию в Пружанах, Гомеле, Бресте, Бобруйске и других городах. Среди них — около десятка представителей прессы.



Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Центризбирком на заседании 14 июля зарегистрировал пять кандидатов.