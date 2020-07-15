найти ×
   
  • USD
    71.13
  • EUR
    80.62
СохранитьСохранено0
×

002343

В Белоруссии начались массовые акции протеста и задержания

Small a73d41983d
© Facebook

© Facebook

Центральная избирательная комиссия Белоруссии 14 июля отказалась регистрировать на выборах президента страны двух кандидатов — Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Это вызвало недовольство части местного населения. В социальных сетях и мессенджерах появились призывы выходить на улицу. Акцию поддержали в основном молодые люди, что хорошо видно на видеозаписях с места событий.

Стихийные демонстрации возникли не только в Минске, но и в Гомеле, Могилеве, Бресте, Бобруйске, Солигорске и других городах. Ранее МВД призвало жителей страны не поддаваться на поступающие из-за границы призывы к несанкционированным массовым мероприятиям, пообещав пресекать нарушения в соответствии с законодательством. В Сети сообщается о значительном количестве задержаний, в том числе — среди журналистов. Силовики зачастую работают в штатском.

Как отмечают в соцсетях, самые массовые акции состоялись в Минске. Большая колонна протестующих двинулась вдоль проспекта Независимости. Полиция перекрыла магистраль, после чего гудками демонстрантов начали поддерживать автомобилисты. Остановлено движение на проспекте Победителей. В районе прекратил работать метрополитен.

По данным местных СМИ, в Минске задержано уже более 80 человек. Незначительное количество протестующих доставили в полицию в Пружанах, Гомеле, Бресте, Бобруйске и других городах. Среди них — около десятка представителей прессы.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Центризбирком на заседании 14 июля зарегистрировал пять кандидатов.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Туалеты попали в список самых опасных мест во время пандемии
201690читать позжечитаю позже
Здоровье
Дешевое лекарство от алкоголизма оказалось эффективным против ожирения
471390498читать позжечитаю позже

главное


Общество
Как меня принимали в пионеры: отражение нашей памяти о героях былых времен

Многие забыли эту дату — 19 мая.

25016786читать позжечитаю позже

Общество
«Бургер Кинг» перестал справляться с заказами москвичей: личный опыт19 апреля

В службе поддержки вину свалили на «Яндекс.Еду».

-6135080читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM