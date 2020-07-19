Лукашенко заявил о возможных попытках смены власти

Попытка насильственной смены власти во время выборов в Белоруссии вполне вероятна. У оппонентов действующего главы государства могут быть такие планы, предположил президент страны Александр Лукашенко во время посещения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

«Это говорит о том, что пока этот вариант свержения существующего правительства или же расшатывания обстановки остается по-прежнему актуален», — цитирует ТАСС слова белорусского президента.

Лукашенко сравнил ситуацию с обстановкой выборов 2010 года, когда его оппонентами были предприняты силовые действия по свержению действующей власти.

«Вспомните 2010 год. Тогда все начиналось, чтобы нас поставить на колени - ввели санкции, наклоняли», - сказал белорусский лидер.

19 декабря 2010 года в день четвертых в истории Белоруссии президентских выборов в Минске прошли несанкционированные выступления граждан, недовольных итогами голосования. Акции, в которых приняли участие по различным данным от десяти до 60 тысяч человек, организовали проигравшие кандидаты от оппозиции. По данным властей, протестанты пытались взять штурмом Дом правительства.

Милиция и внутренние войска разогнали протестующих, применив спецсредства. В результате столкновений были пострадавшие с обеих сторон. Правоохранительные органы задержали более 600 человек.

Белорусские силовики пообещали и в этот раз подавить любые беспорядки в случае их возникновения.