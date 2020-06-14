СМИ: Ефремов мог зарабатывать за месяц до 5 млн рублей

Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в Москве, зарабатывал много, но нестабильно.

По данным kp.ru, его доходы за месяц могли составлять от одного до пяти миллионов рублей.

В частности, за выступление с моноспектаклями гонорар артиста варьировался от одного до полутора миллионов рублей, а за участие в антрепризных постановках он получал от 300 до 500 тысяч рублей.

За один съемочный день актер запрашивал 138 тысяч рублей. Его также часто приглашали на закрытые мероприятия и корпоративы.

Кроме того, Ефремов был задействован в театре «Современник». «В „урожайные“ периоды с учетом гастрольных спектаклей доход на этом месте работы составлял 11 миллионов рублей в год», — приводит свои подсчеты издание.

Таким образом, в среднем артист зарабатывал примерно три миллиона рублей.

Напомним, вечером 8 июня актер, находившийся за рулем Jeep Grand Cherokee, вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон службы доставки продуктов «Деликатеска». Водитель фургона, 57-летний житель Рязани Сергей Захаров, скончался от полученных травм.

В крови Ефремова экспертиза выявила высокое содержание алкоголя и следы наркотических веществ.

Таганский районный суд Москвы отправил артиста под домашний арест до 9 августа.

Позже Ефремов записал «Обращение к людям», в котором попросил прощения у родных погибшего по его вине Сергея Захарова. Изучив этот ролик, психологи разошлись во мнении о степени искренности артиста.

