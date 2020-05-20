Минобороны Чехии не сможет передать России памятник Коневу

Министерство обороны Чехии не может передать России демонтированный в Праге памятник маршалу Коневу. Монумент является собственностью муниципалитета, а не военных. Такой ответ получил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу от своего чешского коллеги Лубомира Метнара.

Муниципальные власти Праги 3 апреля сняли с постамента памятник советскому маршалу Ивану Коневу, руководившему освобождением города от нацистских захватчиков. Инициатор сноса, староста района Ондржей Коларж, пообещал отправить скульптуру в создаваемый Музей памяти ХХ века. Министр обороны России 9 апреля обратился с просьбой передать монумент российской стороне к Лубомиру Метнару.

«Памятник не является имуществом Минобороны и не находится на его территории. Одновременно, согласно правовым нормам, его нельзя включить в категорию военных захоронений. Решение о демонтаже памятника принял муниципалитет городского района Прага-6, а Минобороны, согласно законодательству, не может вступать в права собственности городской части Прага-6, к которой относится памятник, и, таким образом, не имеет права принимать решение о его возможной передаче РФ», — цитирует РИА Новости текст ответа чешского министра.

Метнар поспешил добавить, что Минобороны Чехии координирует заботы о четырех тысячах российских военных могил, на содержание и реконструкцию которых ежегодно выделяются необходимые средства. Финансовую помощь также оказывают некоторые региональные и городские органы власти.

Министр обороны Чехии считает, что решить проблему памятника маршалу Коневу могут намеченные консультации между министерствами иностранных дел Чехии и России согласно Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между обеими странами от 1993 года.

«Одновременно считаю, что эти консультации могли бы стать позитивным импульсом для двустороннего сотрудничества в вопросе сохранения военных могил», — добавил глава Минобороны Чехии.

Ситуация с памятником маршалу Коневу в Праге постоянно ухудшалась в течение последних лет. Монумент регулярно оскверняли, а затем решили и вовсе снести. На фоне споров чешская пресса раздула скандал о якобы готовящемся покушении на инициаторов демонтажа. Российскому посольству даже пришлось запросить охрану.