Дело об убийстве Джорджа Флойда будет долгим и трудным

Несколько месяцев может потребоваться властям американского штата Миннесота на подготовку к судебному процессу над четырьмя полицейскими, причастными к гибели чернокожего Джорджа Флойда. Сбор доказательств по этому делу займет долгое время, заявил 3 июня генеральный прокурор Миннесоты Кит Эллисон.

«Чтобы провести тщательную работу, потребуются месяцы», — цитирует его слова ТАСС.

Прокурор подчеркнул, что следствию нужны убедительные доказательства вины полицейских. Собрать их необходимо до того, как будут определены сроки судебного процесса.

«На это нужно продолжительное время. Я не могу назвать крайний срок», — признался Эллисон.

Сейчас под стражей находится лишь один из участников задержания — Дерек Шовин. Именно он наступил коленом на горло Флойда, который позднее скончался в больнице. Он вместе с коллегами, участвовавшими в «операции», 26 мая был уволен из полиции. Сначала только ему были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве. Однако теперь речь идет об «убийстве второй степени».

Эллисон пояснил, что по законам штата, это — непредумышленное убийство, произошедшее при попытке совершить иное преступление. В данном случае им считается нападение на негра. Убийце грозит до 40 лет тюремного заключения.

Остальным полицейским, участвовавшим в задержании, предъявлены обвинения в преступной халатности, пособничестве и подстрекательстве к убийству. Все эти решения, как подчеркнул генпрокурор, приняты не под давлением общественного мнения, а по объективным обстоятельствам. В течение суток всех фигурантов дела арестуют. Ордера уже выписаны.

Дело, по словам прокурора Эллисона, «не будет простым».

«Мы проводим расследование максимально быстро и максимально тщательно», — заверил генпрокурор Миннесоты.

Волнения в городе начались как раз из-за того, что власти недостаточно быстро отреагировали на гибель Флойда. Беспорядки постепенно захватили большое количество крупных городов на всей территории Соединенных Штатов и даже в других странах. Демонстранты выходили на улицы Парижа, Лондона, Амстердама, Стокгольма, Хельсинки.

Тем временем президент США Дональд Трамп уже вовсю говорит о возможном применении армии против собственного народа, громящего магазины и полицейские участки. На это ему дает право закон о подавлении восстаний 1807 года.