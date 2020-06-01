Трамп призвал губернаторов жестче подавлять протесты и назвал их идиотами

Губернаторы американских штатов должны жестче подавлять протесты, набирающие силу во многих городах страны. Пока они проявляют слабость, и если ситуация не изменится, власти будут напоминать «кучку идиотов», через которую митингующие просто «переступят», заявил президент США Дональд Трамп.

«Вы должны держать ситуацию под контролем. Если вы не контролируете ее, то вы просто тратите время. Они переступят через вас. Вы будете выглядеть, как кучка идиотов. Вы должны подчинить [их] себе», — цитирует ТАСС слова американского лидера со ссылкой на CBS.

В распоряжение телекомпании попала запись видеоконференции президента США с властями штатов на фоне акций протеста после убийства чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.

Трамп напомнил, что протесты и беспорядки не являются новостью для Соединенных Штатов — они случались и раньше. Однако их последствия бывают существенными, если власти демонстрируют слабость.

«А большинство из вас слабы», — сказал губернаторам глава государства.

Джордж Флойд скончался в больнице после применения силы со стороны полицейских во время его задержания. Один из белых стражей порядка наступил негру коленом на горло, несмотря на то, что тот задыхался, а руки его были скованы наручниками.

Власти не сразу задержали подозреваемых в смерти Флойда. Это вызвало недовольство сначала среди местных афроамериканцев. Позднее круг протестующих расширился. Мирные акции по всей стране сопровождаются погромами и поджогами полицейских автомобилей и участков, разорением магазинов и столкновениями с силовиками. В ряде городов введен комендантский час, порядок наводят подразделения Национальной гвардии США.

Солидарность в борьбе с расизмом и произволом властей в США уже выразили в Париже, Лондоне, Амстердаме и ряде других городов мира. Акции протеста проходят у американских посольств.

Права человека

С призывом прокомментировать беспорядки в Соединенных Штатах к Евросоюзу, «Большой семерке», ПАСЕ, НАТО и прочим структурам обратился российский МИД. Его официальный представитель Мария Захарова отметила, что все эти организации регулярно позволяют себе «шквал обвинений, критики, заявлений по поводу и без повода в отношении целого ряда государств».

«Мы видим целую неделю целый калейдоскоп событий — даже одно из них всегда заслуживает залпа из того же самого Европейского союза, из Брюсселя, не только из ЕС, но из НАТО. Где же партнеры США? Почему мы их не слышим?» — задала риторический вопрос Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

Она подчеркнула, что отсутствие реакции на беспорядки и столкновения протестующих с полицией и национальной гвардией в Соединенных Штатах лишают эти организации морального права упрекать кого бы то ни было.

«На сегодняшний момент этого права у них больше нет. Я думаю, что они неслучайно вышли не так давно из Совета ООН по правам человека, возможно, предвидели», — подчеркнула Захарова.

Российский след

Официальный представитель МИД РФ также прокомментировала заявления о причастности России к беспорядкам в Соединенных Штатах. По ее мнению, такие «вбросы» не являются случайностью. Это — часть информационной кампании, которая началась еще при администрации президента Обамы. Тему вновь подняла его бывшая помощница по национальной безопасности Сьюзан Райс. Ее «выводят в эфир», чтобы выстроить в среднесрочной перспективе новую историю.



«Историю относительно вмешательства России в те самые события, которые мы последнюю неделю наблюдаем в США. Возможно, отчасти это и ее личная позиция, но это профессиональная кампания, которая сейчас выходит на новый виток», — подчеркнула Захарова.

Райс накануне заявила в эфире телекомпании CNN, что в ряды мирных протестующих, которые борются с неравенством, затесались экстремисты, пытающиеся «отобрать» эти протесты и превратить их в столкновения американцев друг с другом. Именно это, исходя из личного опыта бывшей чиновницы, «прямо из российской методички».