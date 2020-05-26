Познер заявил, что США находятся на грани гражданской войны

Телеведущий Владимир Познер высказал свою обеспокоенность политической обстановкой в США, заявив, что эта страна оказалась на пороге гражданской войны.

По его словам, Америка сильно разделена и на геополитической арене явно проигрывает Китаю.

«Меня очень пугает то, что произошло там. Страна по-настоящему разделилась», — сказал он в ток-шоу «Просто о сложном» в «Яндекс.Эфире».

Такое разделение напомнило Познеру времена войны Севера и Юга. По его мнению, диаметрально противоположные политические взгляды у населения, которые существуют сейчас в США, воскрешают в памяти противоречия между американцами, возникшие в свое время из-за вопроса о рабстве.

Телеведущий считает, что сейчас между американцами сложились такие отношения, что люди уже не могут друг с другом разговаривать. «Я не жил никогда в Америке, которая была настолько разделена», — сказал Познер в беседе с Софико Шеварднадзе.

Он также выразил свою убежденность в том, что Китай однозначно победит в противостоянии с США, поскольку азиатская держава обладает очень мощными вооруженными силами, ядерным оружием и очень дисциплинированным населением.

Как писал ранее «Ридус», Владимир Познер признал победу интернета над телевидением в России и пришел к выводу, что главная проблема нашей страны заключается в том, что ею управляют выходцы из советской эпохи. По его словам, именно из этой проблемы «вытекают все остальные».

Телеведущий также подверг резкой критике все рассуждения о «таинственной русской душе» и высказался насчет национальной идеи в России, предположив, что объединить граждан могло бы стремление к правде и равенству.